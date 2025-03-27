Смарт-телевизоры стали еще "умнее": выпущена первая линейка с Samsung Vision AI

Искусственный интеллект улучшит изображение, звук, а также позволит искать актеров в интернете и создаст субтитры в реальном времени на любом языке.

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Samsung Electronics America 26 марта объявила о выпуске новой серии телевизоров Samsung Neo QLED 8K, которая первой получила новую систему искусственного интеллекта Samsung Vision AI. Подробности о новинках опубликовали на официальном сайте компании.

Samsung Vision AI: новый уровень смарт-телевизоров

Новые телевизоры Samsung обещают потрясающие визуальные эффекты и качество звука, но главное — они первыми в истории получили систему Samsung Vision AI с более интеллектуальными, адаптивными функциями. Технология улучшает изображение и звук с помощью искусственного для максимальной производительности и персонализации. Кстати, не так давно эксперты назвали Samsung S95D одним из лучших телевизоров 2025 года.

Как уверяют разработчики, ИИ поможет пользователям глубже погрузиться в контент и насладиться просмотром, подстроенным специально под них. Например, можно распознать актера и найти другие фильмы с его участием или включить перевод с субтитрами в реальном времени благодаря функции "Live Translate". Всеми новыми телевизорами можно управлять с помощью движений рук при наличии смарт-часов Galaxy Watch благодаря Universal Gestures.

"Samsung Vision AI преобразует ваш телевизор, чтобы объединить лучшее из всего, предоставляя инновации на базе ИИ, которые переосмысливают возможности вашего телевизора Samsung", — заявила Лидия Чо, руководитель отдела продуктов, домашней электроники в Samsung Electronics America.

Обзор телевизоров Samsung Neo QLED 8K

Телевизоры Neo QLED 8K: характеристики

Линейка представлена двумя новыми моделями QN990F и QN900F, она оснащена светодиодами Quantum Matrix Mini, которые обеспечивают высокую яркость и устраняют блики. QN990F получили панели с диагоналями от 65 до 98 дюймов, также самый современный процессор NQ8 AI Gen3 2 с технологией 8К AI Upscaling Pro 3 для преобразования контента SD, HD или даже 4K в самое четкое и плавное изображение.

QN990F также использует отмеченную наградами технологию Glare-Free, улучшающую визуальные эффекты 8K в темных и светлых комнатах. Кроме того, совершенно новый Wireless One Connect Box 4 делает установку и подключение легкими, передавая ваши входные данные по беспроводной сети на расстояние до 9 метров.

Еще одна технология, Motion Xcelerator 240 Гц, обеспечивает высокую четкость динамичных сцен в играх и спортивных трансляциях, а технология AI Motion Enhancer Pro 6 сглаживает размытия при быстром движении объектов и текста, чтобы за ними было проще следить.

Специальные динамики верхнего канала обеспечивают звук Dolby Atmos, а технология Object Tracking Sound Pro обеспечивает динамичное, реалистичное звучание, синхронизированное с движениями на экране. Например, будут лучше звучать жуткие шаги в фильме ужасов или автомобили, мчащиеся по трассе.

Серия QN900F (размеры экрана 65 — 85 дюймов) имеет "умную" технологию 8K AI Upscaling, которая улучшает любой контент до разрешения 8K. Она также получила технологию Glare-Free (защита от бликов) и новый дизайн Metal Frame. Эта серия тоже поддеривает Motion Xcelerator, но только до 165 Гц. Есть Object Tracking Sound+, вероятно, слегка упрощенная версия Pro.

Серия QN900F (размеры 65 и 75 дюймов) уже доступна в продаже по цене от $5499, а телевизоры QN990F и QN900F с диагональю 85 дюймов планируют выпустить в ближайшее время.

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