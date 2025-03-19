Как выбрать дешевый телевизор и не прогадать: пять моментов, которых стоит избегать

Хороший телевизор можно купить по доступной цене, если разобраться в их особенностях и сосредоточиться на самом главном.

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Сейчас в продаже есть много недорогих телевизоров с достойными характеристиками, но можно легко разочароваться в них, если неправильно выбрать. Американский аналитик Майкл Дежарден с десятилетним опытом тестирования описал на сайте Tom's Guide, на что обратить самое пристальное внимание при покупке дешевой модели.

Недавно представили рейтинг лучших OLED-телевизоров, которые можно купить в Украине по доступной цене (до 25 000 грн). Сама по себе технология отображения не из дешевых, поэтому на рынке можно найти варианты и подешевле.

Боковая подсветка не нужна

Многие светодиодные телевизоры начального уровня оснащены дисплеями с боковой подсветкой (edge-lit), которые подсвечивают панели по краям, а не сзади. Скорее всего, изображение таких моделей получится размытым, плоским и менее контрастным, особенно в случае с темными объектами на экране.

Лучше выбирать телевизоры с задней подсветкой, ведь у них меньше расстояние между светодиодами и дисплеем. Стоит также искать в описаниях или технических характеристиках такие термины, как "полный массив светодиодов", "подсветка" или даже "локальное затемнение". Это важные маркетинговые термины, которые, скорее всего, будут подчеркиваться самим брендом в нижнем ценовом диапазоне.

В то же время, термины "edge LED" или "edge-lit" не играют в пользу модели, поэтому их часто прячут подальше. Если в описании модели ничего не сказано про подсветку, то, скорее всего, она плохая.

Телевизоры с боковой подсветкой служат меньше

Выбор в пользу 4К

Если нужна диагональ экрана больше 40 дюймов, то нужно выбирать телевизор с разрешением 4К. Фильмы и шоу в формате 4K еще не так популярны, но лучшие стриминговые сервисы уже предлагают такой контент.

Большие экраны должны показывать изображение с более высоким разрешением. К счастью, даже самые дешевые варианты в этих размерах, как правило, в наши дни имеют разрешение 4K. В дополнение к термину "4K" можно поискать "UHD" (сверхвысокая четкость), а вот телевизоров с пометкой "FHD", "1080p" или "720p" лучше избегать.

Если нужно приобрести 32-дюймовый телевизор, то разрешение особого значения не играет. Фильмы и сериалы будут выглядеть одинаково на маленьком экране.

Лучше выбирать телевизор с разрешением 4К Фото: Sony

Больше портов HDMI

Все реже встречаются телевизоры, оснащенные всего лишь парой портов HDMI, но они все еще существуют. Поначалу это не кажется большим недостатком, но со временем возникает надобность подключать несколько дополнительных устройств.

Во-первых, сверхдешевые телевизоры традиционно имеют низкое качество звука, а для его улучшения необходим саундбар. В результате остается всего один порт для кабельного кабельного ресивера, игровой приставки или выделенного потокового устройства. Конечно, можно постоянно переключать их вручную, вставляя в разъем нужный кабель, но ведь это очень неудобно, особенно когда хочется отдохнуть и не вставать с дивана.

Система SmartTV

Телевизоры без встроенной "умной" операционной системы могут стоить дешевле. Учитывая невысокую вычислительную мощность некоторых бюджетных моделей, отказ от встроенных интеллектуальных функций и подключение потоковых устройств имеет большой смысл.

В то же время, найти "тупой" телевизор без SmartTV сегодня сложно. Все больше производителей добавляют встроенную ОС, и таких устройств в магазине может не оказаться вовсе.

Телевизор LG C2 с операционной системой WebOS Фото: Samsung

"Новый" — не значит "лучший"

Телевизоры как автомобили: самые новые — самые дорогие, при этом не обязательно лучше предшественников. Модели, которым уже два года или больше могут прекрасно работать и при этом продаваться со скидками.

"Я понимаю: времена сейчас тяжелые. Если вы решили купить телевизор в ценовом диапазоне от 150 до 300 долларов, внимательно изучите характеристики и, если возможно, избегайте таких брендов, как Insignia и Westinghouse", — подытожил эксперт.

Ранее писали, какие существуют системы Smart TV и как выбрать лучшую. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки.