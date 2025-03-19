Як вибрати дешевий телевізор і не прогадати: п'ять моментів, яких варто уникати
Хороший телевізор можна купити за доступною ціною, якщо розібратися в їхніх особливостях і зосередитися на найголовнішому.
Зараз у продажу є багато недорогих телевізорів з гідними характеристиками, але можна легко розчаруватися в них, якщо неправильно вибрати. Американський аналітик Майкл Дежарден з десятирічним досвідом тестування описав на сайті Tom's Guide, на що звернути найпильнішу увагу, купуючи дешеву модель.
Нещодавно представили рейтинг найкращих OLED-телевізорів, які можна купити в Україні за доступною ціною (до 25 000 грн). Сама по собі технологія відображення не з дешевих, тому на ринку можна знайти варіанти і дешевші.
Бічне підсвічування не потрібне
Багато світлодіодних телевізорів початкового рівня оснащені дисплеями з бічним підсвічуванням (edge-lit), які підсвічують панелі по краях, а не ззаду. Найімовірніше, зображення таких моделей вийде розмитим, плоским і менш контрастним, особливо у випадку з темними об'єктами на екрані.
Краще обирати телевізори із заднім підсвічуванням, адже в них менша відстань між світлодіодами та дисплеєм. Варто також шукати в описах або технічних характеристиках такі терміни, як "повний масив світлодіодів", "підсвічування" або навіть "локальне затемнення". Це важливі маркетингові терміни, які, найімовірніше, підкреслюватиме сам бренд у нижньому ціновому діапазоні.
Водночас терміни "edge LED" або "edge-lit" не грають на користь моделі, тому їх часто ховають подалі. Якщо в описі моделі нічого не сказано про підсвічування, то, найімовірніше, воно погане.
Вибір на користь 4К
Якщо потрібна діагональ екрана понад 40 дюймів, то потрібно вибирати телевізор з роздільною здатністю 4К. Фільми та шоу у форматі 4K ще не такі популярні, але найкращі стримінгові сервіси вже пропонують такий контент.
Великі екрани повинні показувати зображення з більш високою роздільною здатністю. На щастя, навіть найдешевші варіанти в цих розмірах, як правило, в наші дні мають роздільну здатність 4K. На додачу до терміна "4K" можна пошукати "UHD" (надвисока чіткість), а ось телевізорів із позначкою "FHD", "1080p" або "720p" краще уникати.
Якщо потрібно придбати 32-дюймовий телевізор, то роздільна здатність особливого значення не має. Фільми та серіали матимуть однаковий вигляд на маленькому екрані.
Більше портів HDMI
Дедалі рідше зустрічаються телевізори, оснащені лише парою портів HDMI, але вони все ще існують. Спочатку це не здається великим недоліком, але з часом виникає потреба підключати кілька додаткових пристроїв.
По-перше, наддешеві телевізори традиційно мають низьку якість звуку, а для його поліпшення необхідний саундбар. У результаті залишається всього один порт для кабельного кабельного ресивера, ігрової приставки або виділеного потокового пристрою. Звичайно, можна постійно перемикати їх вручну, вставляючи в роз'єм потрібний кабель, але ж це дуже незручно, особливо коли хочеться відпочити і не вставати з дивана.
Система SmartTV
Телевізори без вбудованої "розумної" операційної системи можуть коштувати дешевше. З огляду на невисоку обчислювальну потужність деяких бюджетних моделей, відмова від вбудованих інтелектуальних функцій і підключення потокових пристроїв має великий сенс.
Водночас знайти "тупий" телевізор без SmartTV сьогодні складно. Дедалі більше виробників додають вбудовану ОС, і таких пристроїв у магазині може не виявитися зовсім.
"Новий" — не означає "найкращий"
Телевізори як автомобілі: найновіші — найдорожчі, при цьому не обов'язково кращі за попередників. Моделі, яким уже два роки або більше, можуть чудово працювати і при цьому продаватися зі знижками.
"Я розумію: часи зараз важкі. Якщо ви вирішили купити телевізор у ціновому діапазоні від 150 до 300 доларів, уважно вивчіть характеристики і, якщо можливо, уникайте таких брендів, як Insignia і Westinghouse", — підсумував експерт.
Раніше писали, які існують системи Smart TV і як вибрати найкращу. У кожної з них є свої переваги та недоліки.