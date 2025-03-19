Як вибрати дешевий телевізор і не прогадати: п'ять моментів, яких варто уникати

Хороший телевізор можна купити за доступною ціною, якщо розібратися в їхніх особливостях і зосередитися на найголовнішому.

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Зараз у продажу є багато недорогих телевізорів з гідними характеристиками, але можна легко розчаруватися в них, якщо неправильно вибрати. Американський аналітик Майкл Дежарден з десятирічним досвідом тестування описав на сайті Tom's Guide, на що звернути найпильнішу увагу, купуючи дешеву модель.

Нещодавно представили рейтинг найкращих OLED-телевізорів, які можна купити в Україні за доступною ціною (до 25 000 грн). Сама по собі технологія відображення не з дешевих, тому на ринку можна знайти варіанти і дешевші.

Бічне підсвічування не потрібне

Багато світлодіодних телевізорів початкового рівня оснащені дисплеями з бічним підсвічуванням (edge-lit), які підсвічують панелі по краях, а не ззаду. Найімовірніше, зображення таких моделей вийде розмитим, плоским і менш контрастним, особливо у випадку з темними об'єктами на екрані.

Краще обирати телевізори із заднім підсвічуванням, адже в них менша відстань між світлодіодами та дисплеєм. Варто також шукати в описах або технічних характеристиках такі терміни, як "повний масив світлодіодів", "підсвічування" або навіть "локальне затемнення". Це важливі маркетингові терміни, які, найімовірніше, підкреслюватиме сам бренд у нижньому ціновому діапазоні.

Водночас терміни "edge LED" або "edge-lit" не грають на користь моделі, тому їх часто ховають подалі. Якщо в описі моделі нічого не сказано про підсвічування, то, найімовірніше, воно погане.

Телевізори з бічним підсвічуванням служать менше

Вибір на користь 4К

Якщо потрібна діагональ екрана понад 40 дюймів, то потрібно вибирати телевізор з роздільною здатністю 4К. Фільми та шоу у форматі 4K ще не такі популярні, але найкращі стримінгові сервіси вже пропонують такий контент.

Великі екрани повинні показувати зображення з більш високою роздільною здатністю. На щастя, навіть найдешевші варіанти в цих розмірах, як правило, в наші дні мають роздільну здатність 4K. На додачу до терміна "4K" можна пошукати "UHD" (надвисока чіткість), а ось телевізорів із позначкою "FHD", "1080p" або "720p" краще уникати.

Якщо потрібно придбати 32-дюймовий телевізор, то роздільна здатність особливого значення не має. Фільми та серіали матимуть однаковий вигляд на маленькому екрані.

Краще вибирати телевізор із роздільною здатністю 4К Фото: Sony

Більше портів HDMI

Дедалі рідше зустрічаються телевізори, оснащені лише парою портів HDMI, але вони все ще існують. Спочатку це не здається великим недоліком, але з часом виникає потреба підключати кілька додаткових пристроїв.

По-перше, наддешеві телевізори традиційно мають низьку якість звуку, а для його поліпшення необхідний саундбар. У результаті залишається всього один порт для кабельного кабельного ресивера, ігрової приставки або виділеного потокового пристрою. Звичайно, можна постійно перемикати їх вручну, вставляючи в роз'єм потрібний кабель, але ж це дуже незручно, особливо коли хочеться відпочити і не вставати з дивана.

Система SmartTV

Телевізори без вбудованої "розумної" операційної системи можуть коштувати дешевше. З огляду на невисоку обчислювальну потужність деяких бюджетних моделей, відмова від вбудованих інтелектуальних функцій і підключення потокових пристроїв має великий сенс.

Водночас знайти "тупий" телевізор без SmartTV сьогодні складно. Дедалі більше виробників додають вбудовану ОС, і таких пристроїв у магазині може не виявитися зовсім.

Телевізор LG C2 з операційною системою WebOS Фото: Samsung

"Новий" — не означає "найкращий"

Телевізори як автомобілі: найновіші — найдорожчі, при цьому не обов'язково кращі за попередників. Моделі, яким уже два роки або більше, можуть чудово працювати і при цьому продаватися зі знижками.

"Я розумію: часи зараз важкі. Якщо ви вирішили купити телевізор у ціновому діапазоні від 150 до 300 доларів, уважно вивчіть характеристики і, якщо можливо, уникайте таких брендів, як Insignia і Westinghouse", — підсумував експерт.

Раніше писали, які існують системи Smart TV і як вибрати найкращу. У кожної з них є свої переваги та недоліки.