Смарт-телевізори стали ще "розумнішими": випущена перша лінійка з Samsung Vision AI

Штучний інтелект поліпшить зображення, звук, а також дасть змогу шукати акторів в інтернеті та створить субтитри в реальному часі будь-якою мовою.

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Samsung Electronics America 26 березня оголосила про випуск нової серії телевізорів Samsung Neo QLED 8K, яка першою отримала нову систему штучного інтелекту Samsung Vision AI. Подробиці про новинки опублікували на офіційному сайті компанії.

Samsung Vision AI: новий рівень смарт-телевізорів

Нові телевізори Samsung обіцяють приголомшливі візуальні ефекти і якість звуку, але головне — вони першими в історії отримали систему Samsung Vision AI з більш інтелектуальними, адаптивними функціями. Технологія покращує зображення і звук за допомогою штучного для максимальної продуктивності та персоналізації. До речі, не так давно експерти назвали Samsung S95D одним із найкращих телевізорів 2025 року.

Як запевняють розробники, ШІ допоможе користувачам глибше зануритися в контент і насолодитися переглядом, підлаштованим спеціально під них. Наприклад, можна розпізнати актора і знайти інші фільми за його участю або ввімкнути переклад із субтитрами в реальному часі завдяки функції "Live Translate". Усіма новими телевізорами можна керувати за допомогою рухів рук за наявності смарт-годинника Galaxy Watch завдяки Universal Gestures.

"Samsung Vision AI перетворює ваш телевізор, щоб об'єднати найкраще з усього, надаючи інновації на базі ШІ, які переосмислюють можливості вашого телевізора Samsung", — заявила Лідія Чо, керівниця відділу продуктів, домашньої електроніки в Samsung Electronics America.

Огляд телевізорів Samsung Neo QLED 8K

Телевізори Neo QLED 8K: характеристики

Лінійка представлена двома новими моделями QN990F і QN900F, вона оснащена світлодіодами Quantum Matrix Mini, які забезпечують високу яскравість і усувають відблиски. QN990F отримали панелі з діагоналями від 65 до 98 дюймів, а також найсучасніший процесор NQ8 AI Gen3 2 з технологією 8К AI Upscaling Pro 3 для перетворення контенту SD, HD або навіть 4K на найчіткіше і плавне зображення.

QN990F також використовує відзначену нагородами технологію Glare-Free, що поліпшує візуальні ефекти 8K у темних і світлих кімнатах. Крім того, абсолютно новий Wireless One Connect Box 4 робить установку і підключення легкими, передаючи ваші вхідні дані по бездротовій мережі на відстань до 9 метрів.

Ще одна технологія, Motion Xcelerator 240 Гц, забезпечує високу чіткість динамічних сцен в іграх і спортивних трансляціях, а технологія AI Motion Enhancer Pro 6 згладжує розмиття під час швидкого руху об'єктів і тексту, щоб за ними було простіше стежити.

Спеціальні динаміки верхнього каналу забезпечують звук Dolby Atmos, а технологія Object Tracking Sound Pro забезпечує динамічне, реалістичне звучання, синхронізоване з рухами на екрані. Наприклад, краще звучатимуть моторошні кроки у фільмі жахів або автомобілі, що мчать трасою.

Серія QN900F (розміри екрана 65 — 85 дюймів) має "розумну" технологію 8K AI Upscaling, яка покращує будь-який контент до роздільної здатності 8K. Вона також отримала технологію Glare-Free (захист від відблисків) і новий дизайн Metal Frame. Ця серія теж підтримує Motion Xcelerator, але тільки до 165 Гц. Є Object Tracking Sound+, ймовірно, злегка спрощена версія Pro.

Серія QN900F (розміри 65 і 75 дюймів) уже доступна в продажу за ціною від $5499, а телевізори QN990F і QN900F з діагоналлю 85 дюймів планують випустити найближчим часом.

Раніше писали, як вибрати дешевий телевізор і не розчаруватися. Потрібно звернути увагу на кілька ключових характеристик.