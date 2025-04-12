Если мошенники пытаются украсть деньги: как найти улики и удалить их со смартфона

Пять текстовых сообщений помогут понять, что злоумышленники пытаются тайно опустошить банковский счет. Есть еще несколько приемов, которые помогут пользователям оставаться в безопасности.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

Профессионалы в области кибербезопасности рассказали, как действуют мошенники, занимающиеся фишингом. Они заставляют пользователей думать, что те получают официальное сообщение от банка, но это всего лишь уловка, чтобы получить личную информацию или деньги.

Эми Банн из McAfee предупредила, что аферистов становится "все труднее обнаружить".

"Письма и сообщения приходят якобы от компаний, которым люди доверяет, например от его банка или таких сервисов, как Netflix, PayPal и Amazon", — объяснила Эми.

Один из первых шагов к обеспечению безопасности — знать, как может выглядеть мошенничество. Вот пять примеров текстов, которыми поделилась компания McAfee:

"Вы выиграли денежный приз! Отправьте нам свои банковские реквизиты, чтобы мы могли зачислить средства!" "У вас есть задолженность по налогам. Немедленно отправьте платеж по этой ссылке, иначе мы передадим ваше дело в правоохранительные органы". "Мы обнаружили, что с вашей кредитной картой не все в порядке. Перейдите по этой ссылке, чтобы подтвердить данные своей учетной записи". "Была предпринята несанкционированная попытка доступа к вашему аккаунту потоковой передачи. Нажмите здесь, чтобы подтвердить свою личность". "Ваша посылка не была доставлена. Нажмите на прикрепленный документ, чтобы получить инструкции по доставке".

Конечно, фишинговое мошенничество может принимать разные формы, так что это далеко не все способы обмана. Но обычно киберпреступники пишут что-то подобное.

Пользователи должны игнорировать эти текстовые сообщения и никогда не передавать свои данные. Если вы хотите проверить, является ли сообщение подлинным, свяжитесь с организацией, используя ее контакты, указанные на официальном сайте. Если же вы перейдете по ссылкам из фишинговых писем и СМС, то рискуете лишиться средств на карте.

При переходе на фейковую страницу у вас могут украсть учетную запись и личную информацию. Или может автоматически загрузиться вредоносное ПО, которое крадет информацию, распространяет вирусы и пр Также могут быть загружены. программы-вымогатели, которые держат устройство и его данные в заложниках до тех пор, пока не будет выплачена требуемая сумма.

McAfee предупредила, что мошенники попытаются сыграть на ваших эмоциях и заставить вас действовать быстро. Цель состоит в том, чтобы заставить людей принимать решения, не обдумывая их.

"Поэтому всегда будьте особенно бдительны, если вы получаете нежелательные сообщения, особенно если они просят денег или информации", — подытожила эксперт.

Ранее мы писали, как работает телефонный и SMS-спам в Украине. Контакты, которые клиенты предоставляют при оплате товаров и услуг, превращаются в товар. Целые базы украинских номеров попадают в руки мошенников и "серых" компаний, а закон почти не регулирует эту сферу.