Ваш номер могут продавать в "даркнете": как работает телефонный и SMS-спам в Украине

Контакты, которые клиенты предоставляют при оплате товаров и услуг, превращаются в товар. Целые базы украинских номеров попадают в руки мошенников и "серых" компаний, а закон почти не регулирует эту сферу.

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Об этом известно из материала "Экономической правды", опубликованного 10 апреля.

Как на самом деле рассылают спам

Украинцы ежедневно получают миллионы SMS с рекламой, государственными инициативами или ненужной информацией. Кроме того, людям звонят с рекламой, опросами и тому подобное. Сообщения и звонки кажутся хаотичными — они поступают с разных номеров и в разное время, но на самом деле по ту сторону — целый бизнес, который слаженно и настойчиво занимается таким спамом.

Благодаря специальным программам компании, имеющие базы номеров, могут за считанные минуты рассылать тысячи одинаковых сообщений, например о новой акции. На таких платформах можно настроить время отправки, текст сообщения, сценарии звонков и автоматические ответы.

Часто собеседник — это на самом деле компьютерная система, которая заранее записанным голосом озвучивает нужный текст. Такие звонки автоматизированы и осуществляются через интернет-телефонию.

Насколько это законно

Спамом занимаются десятки компаний, и не все из них работают законно. Представитель VoIPTime Татьяна Гончар рассказала, что "серые" компании часто не имеют регистрации или лицензий, пользуются сомнительными базами и подменой номеров. Самый низкий уровень рынка занимают мошеннические колл-центры, которые используют звонки и SMS для обмана или выманивания денег.

Еще одна незаконная схема — телефонный флуд. Пользователю непрерывно звонят, и остановить эту телефонную атаку невозможно. Это парализует работу телефона и считается мобильным аналогом DDoS-атаки. Может быть и SMS-флуд, когда абонент одномоментно получает десятки сообщений.

Законодательство не регулирует массовый спам. Звонки и SMS разрешены только при предварительном согласии абонента, но такое обычно дается при регистрации на сайте, совершении онлайн-покупок или заказе услуг. Люди просто ставят "галочку", предоставляя свои данные и автоматически разрешая обратную связь.

Новый закон "Об электронных коммуникациях" определяет как спам массовые рассылки без согласия абонентов. Предел — пять сообщений на один номер. Однако для звонков ограничения не установлены. Спамом не считаются сообщения операторов и от государственных органов (в пределах полномочий).

Представитель одного из операторов объяснил, что сообщения, например, от СБУ или ГСЧС присылают по распоряжению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ). Также распоряжение могут выдавать по SMS с призывом присоединяться к ВСУ.

Примеры таких рассылок Фото: Економічна правда Примеры таких рассылок Фото: Економічна правда

"Мы не имеем права им отказать и немного страдаем из-за этого, поскольку абоненты жалуются на количество таких сообщений. В последнее время их действительно стало много", — отметил неназванный собеседник.

Иногда также по рассылкам могут обращаться военные части или другие заказчики, тогда это — коммерческая услуга. Законодательство регулирует то, что можно рекламировать, в частности реклама азартных игр запрещена.

Также закон запрещает коллекторам звонить абонентам более двух раз в день, угрожать, шантажировать, давить, обманывать, обрабатывать личные данные без согласия, связываться ночью, на выходных или в праздники, рассказывать о долгах третьим лицам. Требовать деньги с родственников или других людей, если это не предусмотрено договором или законом, тоже запрещено.

Как сделать сферу более прозрачной

CEO VoIPTime Богдан Хомин объяснил, что нужно на государственном уровне ввести реестр Do-not-call list. Речь идет о списке, куда бы абоненты смогли самостоятельно вносить номера, чтобы не получать спам. Такая система уже действует в США, ЕС и Великобритании. Также, по его словам, важно обязать компании в начале разговора четко сообщать свое название, цель и предоставлять возможность отказаться от связи.

Отдельная проблема — наполнение баз номерами. Нардеп Александр Федиенко подтвердил, что некоторые компании просто продают свои базы. Клиенты оставляют контакты, которые превращаются в еще один товар и впоследствии попадают в SMM-компании. Особенно опасно, что часть баз продается и в так называемом "даркнете" — темной стороне интернета. Доступ получают злоумышленники, которые используют данные для мошенничества и незаконной рекламы.

Количество номеров, которые действуют в Украине Фото: Економічна правда

Могут ли операторы блокировать спам

Три крупнейших оператора объяснили, что могут определенным образом влиять на массовые рассылки, но не блокировать автоматически все подозрительные звонки. В "Киевстаре" рассказали, что вмешиваются, когда получают жалобы или фиксируют очевидные нарушения.

В Vodafone сообщили, что спамеры постоянно меняют номера, поэтому их трудно отслеживать. В lifecell добавили, что такие компании также используют международные или похожие на знакомые номера, а для эффективной блокировки нужны значительные инвестиции, в частности в верификацию номеров.

Как бороться со спамом

Первый совет — если звонят с рекламой, сразу спрашивать, что это за компания и откуда у нее ваш номер, требовать больше не беспокоить. Также можно обратиться в Госпродпотребслужбу. В целом закон обязывает по требованию прекращать звонки и удалять номер из базы.

Однако если бизнес действует незаконно, влиять на него сложнее. В случае подозрительных или мошеннических звонков можно обращаться к оператору, омбудсмену или киберполиции.

На спам в SMS можно жаловаться в НКЭК. Однако мгновенная реакция будет только в ответ на жалобы контрактных пользователей, да и жертвами рассылок они становятся реже из-за соглашений с операторами.

В то же время в "Киевстаре" советуют звонить в контакт-центр, чтобы отказаться от сообщений. Это доступно как контрактным, так и предоплатным абонентам. Vodafone предлагает решение через услугу "Подозрительный номер", обещая за 15 гривен в месяц блокировать большинство подозрительных и посторонних вызовов.

Пользователи Android имеют базовую защиту от спама от Google, которую можно активировать через: "Телефон" — три точки сверху и "Настройки" — "Идентификатор абонента и спам". Владельцев смартфонов от Samsung защищает интегрированная система Hiya, которую можно активировать через настройки.

Пользователи iPhone (при условии установленной iOS 13 или более новой версии ОС), тоже имеют встроенный инструмент для борьбы с неизвестными звонками. Он активируется через раздел "Телефон" в настройках, функция называется "Заглушить неизвестные номера".

Напомним, 2 апреля украинцев предупредили о новом методе мошенничества в Telegram. Злоумышленники взламывают чужие аккаунты и подделывают видео-"кружочки", чтобы выманивать деньги из близких и знакомых жертв взлома.

В киберполиции давали советы относительно покупок в интернете, как не стать жертвой мошенников.