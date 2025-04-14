Украли джекпот: мужчина утверждает, что его выигрыш "урезали" на $95 миллионов

Житель Техаса (США) Джерри Б. Рид утверждает, что лишился 95 миллионов долларов потенциального выигрыша в Lotto Texas. В иске он обвиняет несколько лотерейных компаний и британскую букмекерскую фирму в сговоре и фальсификации результатов розыгрыша.

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Об этом пишет Fox News.

Американец Джерри Б. Рид подал иск, утверждая, что его выигрыш в Lotto Texas в мае 2023 года был занижен на 95 миллионов долларов из-за масштабной мошеннической схемы. По его словам, группа лотерейных ритейлеров и британская компания по спортивным ставкам вступили в сговор и фактически "захватили" джекпот всего за месяц до его выигрыша.

Рид выиграл 7,5 миллиона долларов 17 мая 2023 года, но утверждает, что сумма могла быть в 13 раз больше, если бы в апреле неизвестная организация Rook TX не получила джекпот в 95 миллионов. Эта победа вызвала подозрения у игроков и законодателей, которые назвали ее "схемой по отмыванию денег".

Иллюстративное фото Фото: The New York Times

В иске указывается, что четыре лотерейных продавца — Lottery.com, Lottery Now, ALTX Management и Qawi and Quddus — в сотрудничестве с британской компанией Colossus Bets напечатали миллионы билетов с почти всеми возможными комбинациями чисел, практически гарантируя себе победу. По версии истца, компании использовали специальное ПО и фальшивые QR-коды для обхода ограничений официальных терминалов Техасской лотереи, что является нарушением законодательства.

Рид требует возврата средств, полученных "мошенническим и незаконным путем".

Компания Rook TX, по данным иска, получила 394 574 выигрышных билета на общую сумму более 60 миллионов долларов. Впоследствии, для сокрытия истинных бенефициаров, была создана структура из юридических лиц, зарегистрированных в Делавэре. От имени этой организации юрист из Нью-Джерси передал выигрышный билет властям, предоставив, по словам Рида, недостоверную информацию.

Лотерейная комиссия Техаса и губернатор Грег Эбботт уже инициировали расследование, поручив дело Техасским рейнджерам. Комиссия также заявила о незаконности деятельности лотерейных курьерских сервисов в штате и пригрозила лишением лицензии всем, кто продолжит с ними сотрудничать.

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