Вкрали джекпот: чоловік стверджує, що його виграш "урізали" на $95 мільйонів

Житель Техасу (США) Джеррі Б. Рід стверджує, що позбувся 95 мільйонів доларів потенційного виграшу в Lotto Texas. У позові він звинувачує кілька лотерейних компаній і британську букмекерську фірму у змові та фальсифікації результатів розіграшу.

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Про це пише Fox News.

Американець Джеррі Б. Рід подав позов, стверджуючи, що його виграш у Lotto Texas у травні 2023 року було занижено на 95 мільйонів доларів через масштабну шахрайську схему. За його словами, група лотерейних ритейлерів і британська компанія зі спортивних ставок вступили в змову і фактично "захопили" джекпот лише за місяць до його виграшу.

Рід виграв 7,5 мільйона доларів 17 травня 2023 року, але стверджує, що сума могла бути в 13 разів більшою, якби у квітні невідома організація Rook TX не отримала джекпот у 95 мільйонів. Ця перемога викликала підозри у гравців і законодавців, які назвали її "схемою з відмивання грошей".

Ілюстративне фото Фото: The New York Times

У позові зазначено, що чотири лотерейні продавці — Lottery.com, Lottery Now, ALTX Management і Qawi and Quddus — у співпраці з британською компанією Colossus Bets надрукували мільйони квитків із майже всіма можливими комбінаціями чисел, практично гарантуючи собі перемогу. За версією позивача, компанії використовували спеціальне ПЗ і фальшиві QR-коди для обходу обмежень офіційних терміналів Техаської лотереї, що є порушенням законодавства.

Рід вимагає повернення коштів, отриманих "шахрайським і незаконним шляхом".

Компанія Rook TX, за даними позову, отримала 394 574 виграшні білети на загальну суму понад 60 мільйонів доларів. Згодом, для приховування справжніх бенефіціарів, було створено структуру з юридичних осіб, зареєстрованих у Делавері. Від імені цієї організації юрист із Нью-Джерсі передав виграшний білет владі, надавши, за словами Ріда, неперевірену інформацію.

Лотерейна комісія Техасу і губернатор Грег Ебботт уже ініціювали розслідування, доручивши справу Техаським рейнджерам. Комісія також заявила про незаконність діяльності лотерейних кур'єрських сервісів у штаті та пригрозила позбавленням ліцензії всім, хто продовжить із ними співпрацювати.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний білет.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.