"Выбирайте наложенный платеж": как избежать мошенничества при онлайн-покупках

Киберспециалисты дали советы, как уберечься от мошенничества при совершении покупок в интернете. Правоохранители советуют завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга.

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Выбирая в интернете подарки для своих близких стоит помнить, что мошенники пытаются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов. Об этом сообщает Департамент киберполиции.

"С развитием интернет-коммерции аферисты постоянно приспосабливаются к потребностям общества. Во время военного положения мошенники "продают" военную амуницию, дроны, зарядные станции, бронестекло и тому подобное. Накануне праздников их ассортимент "пополняется" подарками и украшением", — отмечается в сообщении.

Правоохранители отмечают, что выбирая в интернете подарки для своих близких стоит помнить, что мошенники пытаются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов.

Аферисты на своих ресурсах размещают яркие фото товаров, соблазняют покупателей привлекательными ценами и большими скидками.

По словам специалистов киберполиции, главная цель таких действий — убедить людей осуществить полную или частичную предоплату за товар. После этого "продавцы" перестают выходить на связь, а жертва в результате ничего не получает.

Что советует сделать киберполиция

Правоохранители рекомендуют придерживаться следующих советов:

покупайте и платите только на проверенных ресурсах;

узнайте историю работы интернет-магазина;

не переходите по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Внимательно просматривайте URL-адрес нужного сайта. Неточность даже в один символ может свидетельствовать, что вы оказались на фишинговом ресурсе;

оплачивайте деньги после получения товара;

без крайней необходимости не сообщайте никому никакие данные своей банковской карты;

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты товара или услуги;

при покупке на платформе объявлений, не переходите в сторонние мессенджеры.

Если же информация о банковской карте разглашена, то обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Ранее, 12 декабря Киевстар подтвердил кибератаку, повлекшую отключение связи. Оператор заверил, что злоумышленники не смогли завладеть информацией о пользователях, а ситуацию расследуют правоохранители и спецслужбы.