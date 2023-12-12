"Предоставим компенсацию": Киевстар подтвердил кибератаку, вызвавшую отключение связи

Оператор уверяет, что зломышленники пока не смогли завладеть информацией о пользователях, а ситуацию расследуют правоохранители и спецслужбы.

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Мобильный оператор "Киевстар" подтвердил информацию о хакерской атаке и пообещал выплатить компенсацию тем своим абонентам, которые остались без мобильной связи и не могли воспользоваться сервисами. Подробности компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.

"Сегодня утром мы стали мишенью мощной хакерской атаки. Она повлекла за собой технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги мобильной связи, доступа в интернет", — говорится в заявлении.

В компании отметили, что инцидент расследуется представителями правоохранительных органов и специальных государственных служб, а также заверили, что продолжают работу над восстановлением сетей.

"Самое важное, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Мы приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Наша команда обязательно предоставит компенсацию тем абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться нашими сервисами", — подчеркнули в "Киевстар".

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Сбой в сетях "Киевстар" помешает работе всех банков: к чему готовиться украинцам

В МВД попросили украинцев обращаться в ближайшие управления полиции или пожарно-спасательные части, если им нужно срочно связаться с родственниками, или в случае, если нужно вызвать экстренные службы. Глава МВД Игорь Клименко также сказал, что можно обращаться за помощью к нацгвардейцам, полицейским и пограничникам, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах. В пунктах Незламності, развернутых на базе подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что сервис нацроуминга не срабатывал, когда абоненты "Киевстар" пытались подключиться к другим мобильным операторам. В Минцифры обещали решить проблему.

Также писали о том, когда именно заработают сети "Киевстар". По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, нужно подождать еще несколько часов.