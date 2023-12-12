Сбой в работе "Киевстар": абоненты не могут воспользоваться национальным роумингом

Абонентам "Киевстар" рекомендуют воспользоваться стационарной связью или же мессенджерами, подключившись к интернету по Wi-Fi.

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Сбой в работе сетей оператора "Киевстар" оказался настолько масштабным, что затронул и такой сервис, как национальный роуминг, из-за чего абоненты никак не могут получить доступ к связи. Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила "Громадському".

"Национальный роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя".

В ведомстве говорят, что проблема временная, и что в скором времени ее устранят. Также в министерстве заявили о том, что собираются встретиться с представителями всех украинских операторов мобильной связи, чтобы найти решение подобной проблемы и впредь не допускать столь масштабных сбоев в работе сетей.

Абонентам "Киевстар" рекомендуется использовать для связи мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram, если у них есть доступ к интернету, предоставляемому другим оператором, или доступ к публичным Wi-Fi-сетям. Можно также воспользоваться стационарной связью.

Ранее мы сообщали о том, что на ядро сети "Киевстар" была совершена хакерская атака. Такую информацию опубликовало издание DEV, ссылаясь на источники в компании. Украинский эксперт телеком-рынка Роман Химич подтвердил, что хакерские атаки на сети сотовых операторов возможны, хотя раньше они не имели настолько масштабных последствий.

Ситуация 12 декабря совсем не похожа на перебои в работе мобильной связи "Киевстара" и других операторов, которые возникали в конце 2022 года из-за масштабных обстрелов инфраструктуры со стороны России. Тогда абоненты могли воспользоваться национальным роумингом, просто переключившись на сеть другого оператора, сохранив тарифы.