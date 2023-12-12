Сбой в работе оператора "Киевстар" вызвала хакерская атака на ядро сети, — DEV

Абоненты "Киевстар" могут воспользоваться услугой "Национальный роуминг", чтобы оставаться на связи благодаря сетям от Vodafone и lifecell.

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Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в Украине 12 ноября 2023 года стала атака хакеров на ядро сети. Об этом сообщает издание DEV, ссылаясь на источники в компании.

Медиа также сообщает, что источники опровергли информацию о том, что в офисе мобильного оператора проводят обыски представители правоохранительных органов. Такие данные были опубликованы несколькими крупными Telegram-каналами.

Абоненты "Киевстар" могут воспользоваться услугой "Национальный роуминг", чтобы оставаться на связи благодаря сетям от Vodafone и lifecell. При этом тарифы останутся для них прежними, и СИМ-карту тоже менять не нужно.

Как подключиться к национальному роумингу на Android:

на телефоне открыть "Настройки";

перейти в раздел "Мобильная сеть;

выбрать пункт "Подключение";

выбрать нужного оператора.

Как подключиться к национальному роумингу на iOS:

на телефоне открыть "Параметры";

перейти в раздел "Сотовые данные";

выбрать пункт "Выбор сети";

выбрать нужного оператора.

Напомним, что утром 12 декабря абоненты "Киевстар" не только лишились доступа к интернету, но и к сотовой связи. Сайт оператора таже не работает. Известно, что специалисты компании делают все возможное, чтобы устранить проблему.

29 ноября появилась информация, что в Украине сбили дрон-камикадзе Shahed с SIM-картой "Киевстар" на борту. Украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов уточнил, что сигналы нескольких беспилотников перехватили, когда они проходили через точки наблюдения, на них были установлены LTE-модемы.