Збій у роботі оператора "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі, — DEV

Абоненти "Київстар" можуть скористатися послугою "Національний роумінг", щоб залишатися на зв'язку завдяки мережам від Vodafone і lifecell.

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Причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора "Київстар" в Україні 12 листопада 2023 року стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомляє видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Медіа також повідомляє, що джерела спростували інформацію про те, що в офісі мобільного оператора проводять обшуки представники правоохоронних органів. Такі дані були опубліковані кількома великими Telegram-каналами.

Абоненти "Київстар" можуть скористатися послугою "Національний роумінг", щоб залишатися на зв'язку завдяки мережам від Vodafone і lifecell. При цьому тарифи залишаться для них колишніми, і СІМ-картку теж міняти не потрібно.

Як підключитися до національного роумінгу на Android:

на телефоні відкрити "Налаштування";

перейти в розділ "Мобільна мережа;

вибрати пункт "Підключення";

вибрати потрібного оператора.

Як підключитися до національного роумінгу на iOS:

на телефоні відкрити "Параметри";

перейти в розділ "Стільникові дані";

вибрати пункт "Вибір мережі";

вибрати потрібного оператора.

Нагадаємо, що вранці 12 грудня абоненти "Київстар" не тільки втратили доступ до інтернету, а й до стільникового зв'язку. Сайт оператора також не працює. Відомо, що фахівці компанії роблять усе можливе, щоб усунути проблему.

29 листопада з'явилася інформація, що в Україні збили дрон-камікадзе Shahed із SIM-картою "Київстар" на борту. Український військовий фахівець зі зв'язку Сергій Бескрестнов уточнив, що сигнали кількох безпілотників перехопили, коли вони проходили через точки спостереження, на них були встановлені LTE-модеми.