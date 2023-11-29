У БПЛА Shahed знайшли модем 4G з українською сім-картою: з'явилися нові подробиці (фото)

За словами українського військовослужбовця з позивним "Флеш", інформація про модем, виявлений у російському безпілотнику, була оприлюднена в медіа передчасно.

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У безпілотному літальному апараті Shahed, запущеному Збройними силами Російської Федерації в Україні, виявлено 4G-модем із картою українського мобільного оператора "Київстар". Про це написав військовослужбовець ЗСУ та експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі 29 листопада.

"Так, ми вперше знайшли в Шахеді модем 4G c картою "Київстар". Але який дурень одразу виніс це у ЗМІ? Ця інфа вже в каналах РФ. Ви не дали нам навіть часу провести спокійно аналіз подій за модемом і SIM-карткою. Не кажучи вже про можливі оперативні заходи", — написав "Флеш".

Експерт зазначив, що під час останньої масованої атаки російських безпілотників українською стороною було перехоплено сильний сигнал із повітря під час прольоту БПЛА через точки спостереження.

За його словами, на кількох ворожих дронах було встановлено модеми мобільного зв'язку LTE з антенами MIMO. Він підкреслив, що росіяни примотали модеми до дронів скотчем, із чого можна зробити висновок, що це поки що лише експерименти РФ, а не серійне виробництво.

"Вивчаємо, робимо висновки, працюємо на випередження", — підсумував військовослужбовець.

У БПЛА Shahed знайшли модем із картою "Київстар"

Нагадаємо, OSINT-розслідувач 29 листопада підтвердив, що віднедавна зібрані в Росії Shahed-136 мають вбудовану всередину сім-карту мобільного оператора. Це дає змогу зробити сам дрон більш маневреним, а операторам безпілотника дає можливість оперативно реагувати на роботу української системи ППО.

Раніше, 29 вересня, Сергій Бескрестнов зазначив, що під час руху дронів-камікадзе був спійманий сигнал всесвітнього оператора супутникового зв'язку Iridium. За його словами, підозрілий сигнал почали фіксувати 4-5 місяців тому.