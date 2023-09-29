"Помре, але вистежить радари": експерт розповів, як Shahed вивчають українське ППО (відео)

Експерт розповів, що російські конструктори вдосконалюють безпілотники, які використовуються ЗС РФ. Зокрема, встановлюють на них модеми, які підключають до системи супутникового зв'язку Iridium.

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В ніч з 27 на 28 вересня ЗС РФ запустили по Україні п'ять десятків БПЛА різних видів — дронів-камікадзе Shahed-136 та розвідувальних дронів "Орлан", "Зала, "Суперкам". Згідно з заявою командування Повітряних сил ЗСУ, вдалось збити 34 Shahed — тобто 77 %. Фахівець з радіоелектронних технологій та боєць ЗСУ розповів про використання дрон-камікадзе особливої технології, яка допомагає росіянам виявити координати українського ППО. Про це він розповів у ефірі каналу "Ми — Україна".

Боєць Сергій з позивним "Флеш" стверджує, що під час руху дронів-камікадзе виявили сигнал всесвітнього оператора супутникового зв'язку Iridium. Підозрілий сигнал почила фіксувати 4-5 місяців тому.

Згідно з оцінками експерта, на борту деяких "Шахедів" стоять модеми Iridium, які передавали інформацію до Росії. Модеми досить невеликі, тому не можуть зберігати великі об'єми інформації. Крім того, вони однакового знищуються, коли ППО збиває дрон. Навіщо ж росіяни використовують цей гаджет?

Потужності модема вистачає для того, щоб передати ЗС РФ наступні дані:

місця розташування радіолокаційних станцій по ходу польоту "Шахеда";

координати точки, де дрон збили.

Таким чином росіяни виявляють оптимальні маршрути для руху дронів-камікадзе, стверджує "Флеш.

"Дрон летить до того місця, куди мав долетіти, або до того, де був збитий, щоб вистежувати оптимальні маршрути. Наприклад, летить "Шахед" — він помре, але пролітаючи, зафіксує місця, де стоять наші РЛС, і передасть це до РФ. Тобто "Шахед" помре, але промацає наше ППО".

Також експерт зауважив: наразі він має лише припущення, бо виявив відповідний сигнал. Щоб остаточно підтвердити гіпотезу, потрібно знайти серед уламків дрона частини модема Iridium. Однак сигнал є і це "дивує": яким чином міжнародна компанія продовжує співпрацювати з країною агресором.

Shahed-136: деталі

Під час розмов з журналістами боєць розповів про ще одну вигадку ЗС РФ, завдяки якій вони виживають, всупереч санкціям. Зокрема коли створюють новий прилад, то навмисно передбачають, що усі деталі випускались кількома виробниками у різних країнах.

"Вони постійно вдосконалюються. І коли ми говоримо про блокування комплектуючих, наприклад, про мікросхеми, то їх канали закрити дуже складно. Їх можна купити в усіх країнах — вони використовуються в холодниках, телевізорах. Коли вони роблять виріб, то навмисно закладають, щоб у кожної деталі були мінімум 7-8 виробників по всьому світу".

Зазначимо, українська влада передала західним партнерам доповідь, у якій описала конструкцію російських дронів-камікадзе, збитих під час атаки на інфраструктурні об'єкти. При цьому з'ясувалось, що для їх виробництва використовуються вузли, які випускають у восьми країнах: США, Німеччина, Канада, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Польща, Франція. Дані розслідувачі свідчать, що РФ вдається обходити санкції, накладених через вторгнення в Україну.

Нагадуємо, розслідувачі виявили гуртового швейцарського трейдера, який без проблем привіз в Італію 5 тисяч тонн листової міді з РФ. При цьому використав Арабські Емірати як посередника, а Туреччину — як перевалочний пункт. Між тим США активізували розслідування щодо швейцарського банку Credit Suisse, в якому зберігається 30 млрд дол., належних російським олігархам.