Швейцарські банки Credit Suisse та UBS підозрюють в обході санкції проти РФ, — Bloomberg

На рахунках одного швейцарського банку зберігається 33 млрд доларів, які належать російським багатіям. Між тим в усіх банках Швейцарії лежать 200 млрд доларів росіян, з них заморожено лише 4%.

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США, ЄС та низка країн-партнерів України наклали на РФ санкції через вторгнення у лютому 2022 року та гібридну війну у 2014 році. За цей час американський уряд наклав фінансові обмеження на понад тисячу росіян: з ними заборонено вести фінансові справи. Між тим швейцарський банк Credit Suisse продовжив допомагати громадянам РФ проводити транзакції за кордоном. Саме тому він перебував під наглядом Мінфіну США — його керівники отримали повістки і мали пояснити свої дії. У вересні 2023 року урядовці США вирішили детально розібратись в оборудках Credit Suisse та фінансової групи UBS, яка купила проблемний банк у березні цього ж року. Про ситуацію розповіло видання Bloomberg.

Видання посилається на анонімні джерела в уряді США, утаємничені у деталі справи. Джерела стверджують, що Мін'юст активізував розслідування проти банку Credit Suisse та фінансової групи UBS. Підозри стосуються співпраці з росіянами, яким вони допомагають обходити санкції. Якщо раніше чиновники просто розсилали повістки, щоб отримати якісь пояснення, то тепер почалось "повномасштабне розслідування", вказує Bloomberg.

На попередньому етапі розслідування слідчих цікавили дії швейцарського банку Credit Suisse. Пізніше перевіряльники запідозрили, що закони США порушила й компанія UBS, яка купила цей банк шість місяців тому.

Санкції проти РФ: деталі

Розслідування щодо порушників санкцій проти РФ поки що не дійшло до стадії висунення обвинувачень, інформувало анонімне джерело. Між тим керівників Credit Suisse та UBS просять пояснити, як вони проводили рахунки клієнтів з Росії, які перебували у санкційному списку США. При цьому ідеться не лише про порушення, починаючи з лютого 2022 року. Ідеться про події восьмирічної давнини, коли Кремль здійснював анексію Криму.

Credit Suisse — мережа швейцарських банків, яка мала філії в 56 країнах світу, зокрема — у Росії. У березні 2023 року компанію придбала інша швейцарська фінансова група — UBS. В Bloomberg вказали, що нові власники отримали 4 трлн дол., але також набули проблеми, які супроводжували діяльність банку. У серпні 2023 року Кремль арештував активи обох компаній і обмежив доступ до акції.

Між тим розслідування проти Credit Suisse — не перше, яке ведуть у США. Зокрема, все ще вивчають справу щодо уникнення сплати податків клієнтами банку — громадянами США. Загальна сума можливого приховування коштів — 2,6 млрд дол.

До лютого 2022 року на рахунках росіян у Credit Suisse зберігалось 60 млрд дол., пише видання. За рік після цього сума зменшилась удвічі — становить 33 млрд дол.

За орієнтовними оцінками, на рахунках швейцарських банків перебуває 200 млрд дол. активів, належних росіянам. При цьому після початку санкційного тиску на РФ банкіри заморозили лише 8,4 млрд дол. — тобто лише 4%.

Зазначимо, на моніторингових сайтах можна простежити, як змінювалась вартість акцій банківських груп Credit Suisse та UBS протягом останніх п'яти років.. Зокрема, у Credit Suisse особливо відчутне падіння відбулось взимку 2022 року, але до того в основному спостерігалось стабільне зростання. Тоді як у UBS спостерігалось зростання до початку 2023 року, а потім вартість акцій то раптово зростала, то падала.

Нагадуємо, розслідувачі виявили швейцарського сировинного трейдера, який налагодив масоване вивезення з РФ листової міді. Зокрема, вдалось з'ясувати, що росіяни продали 5 тисяч тонн металу італійській компанії через арабського посередника, при чому Туреччину використали просто як перевалочний пункт.

Між тим європейські та східні компанії допомагають Кремлю випускати нову зброю. Експерт розповів, що до оборудок причетні, наприклад, Вірменія, Туреччина, Арабські Емірати та Сингапур.