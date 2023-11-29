В БПЛА Shahed нашли модем 4G c украинской сим-картой: появились новые подробности (фото)

По словам украинского военнослужащего с позывным "Флеш", информация о модеме, обнаруженном в российском беспилотнике, была обнародована в медиа преждевременно.

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В беспилотном летательном аппарате Shahed, запущенном Вооруженными силами Российской Федерации по Украине, обнаружен 4G-модем с картой украинского мобильного оператора "Киевстар". Об этом написал военнослужащий ВСУ и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в своем Telegram-канале 29 ноября.

"Да, мы впервые нашли в Шахеде модем 4G c картой "Киевстар". Но какой дурак сразу вынес это в СМИ? Эта инфа уже в каналах РФ. Вы не дали нам даже времени произвести спокойно анализ событий по модему и SIM карте. Не говоря уже про возможные оперативные мероприятия", — написал "Флэш".

Эксперт отметил, что во время последней массированной атаки российских беспилотников украинской стороной был перехвачен сильный сигнал с воздуха при пролете БПЛА через точки наблюдения.

По его словам, на нескольких вражеских дронах были установлены модемы мобильной связи LTE с антеннами MIMO. Он подчеркнул, что россияне примотали модемы к дронам скотчем, из чего можно сделать вывод, что это пока лишь эксперименты РФ, а не серийное производство.

"Изучаем, делаем выводы, работаем на опережение", — заключил военнослужащий.

В БПЛА Shahed нашли модем c картой "Киевстар"

Напомним, OSINT-расследователь 29 ноября подтвердил, что с недавних пор собранные в России Shahed-136 имеют встроенную внутрь сим-карту мобильного оператора. Это позволяет сделать сам дрон более маневренным, а операторам беспилотника дает возможность оперативно реагировать на работу украинской системы ПВО.

Ранее, 29 сентября, Сергей Бескрестнов отметил, что во время движения дронов-камикадзе был пойман сигнал всемирного оператора спутниковой связи Iridium. По его словам, подозрительный сигнал начали фиксировать 4-5 месяцев назад.