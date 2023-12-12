У Kyivstar стався масштабний збій: не працює інтернет та не має зв'язку

У компанії заявляють, що частина послуг може бути недоступною для абонентів через технічний збій. Наразі фахівці працюють над усуненням проблеми.

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Зранку 12 грудня у мобільного оператора Kyivstar стався масштабний збій у роботі. Користувачі мобільного оператора скаржаться на відсутність зв’язку та інтернету.

Про збій у роботі повідомляють мешканці різних областей України. Користувачі пишуть, що не можуть перевірити стан рахунку, здійснити дзвінок, або ж надіслати повідомлення. Також українці пишуть, що підтримка мобільного оператора не відповідає та не можливо увійти у додаток Kyivstar.

Фото: Скріншот

Варто зазначити, що сайт мобільного оператора теж не працює.

На сторінці Kyivstar у Facebook повідомили, що у мережі стався технічний збій. Відтак деякі послуги зв’язку та доступ в інтернет можуть бути недоступними у частини абонентів. Наразі мобільний оператор працює над усуненням проблеми.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, наприкінці грудня у Kyivstar, що потрібно для впровадження в Україні швидкісного інтернету 5G. Зокрема, для цього потрібно виконати певні умови.

Також раніше повідомлялося, що в Україні з'явилася перша базова станція зв'язку на сонячних батареях. Пристрій зможе працювати під час віялових відключень електроенергії.