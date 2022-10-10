Что делать если мобильная связь не работает: как воспользоваться национальным роумингом

Рекомендации для украинцев, у которых пропал доступ к мобильной связи.

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Госспецсвязи рекомендует украинцам подключиться к национальному роумингу. Об этом служба написала в своем телеграм-канале.

Согласно советам Госспецсвязи, чтобы подключиться к национальному роумингу владельцам Android- и iOS-устройств, необходимо:

Выключить автовыбор сети:

Android

Настройки → Мобильная сеть → Оператор → найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

iOS

Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

1.Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. Перезагрузите телефон и повторите.

2.Периодически пытайтесь вернуться (подключиться) к сети оператора вручную или включив автовыбор сети.

3.Ограничьте потребление мобильного трафика, чтоб не нагружать сети мобильных операторов. Выключите режим автоматической загрузки мультимедиа в мессенджерах:

Настройки мессенджера → Данные и хранилище или Медиафайлы → Выключите опцию "Фоновая загрузка" / в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа"

1.Если вы не можете дозвониться родным, напишите СМС. Сократите время телефонных разговоров до минимума — возможно, в это время другому абоненту крайне необходимо вызвать скорую или спасателей.

2.Если не работает связь в национальном роуминге, убедитесь, что выключен "Режим полета". Выясните, есть ли связь у других людей рядом.

3.Если у других пользователей связь работает:

• перезагрузите телефон;

• выключите телефон, извлеките и поставьте SIM-карту обратно;

• проверьте работу SIM-карты в другом устройстве.

4.Если связь не работает только у вас, необходимо заменить SIM-карту. Свяжитесь с оператором (позвоните в контакт-центр или напишите в соцсети) и узнайте адрес и график работы ближайшего магазина. Убедитесь, что добраться туда можно безопасно.

5.Если у других пользователей также не работает сеть ни одного оператора, значит, проблема в повреждении инфраструктуры в результате боевых действий. Сообщать об этом оператору не нужно.