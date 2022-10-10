Що робити, якщо мобільний зв'язок не працює: як скористатися національним роумінгом

Рекомендації для українців, у яких зник доступ до мобільного зв'язку.

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Держспецзв'язку рекомендує українцям підключитись до національного роумінгу. Про це служба написала у своєму телеграм-каналі.

Згідно з порадами Держспецзв'язку, щоб підключитися до національного роумінгу власникам Android- та iOS-пристроїв, необхідно:

Вимкнути автовибір мережі:

Android

Установки → Мобільна мережа → Оператор → знайдіть і виберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

iOS

Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → знайдіть і виберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

1. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте знову або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон і повторіть.

2.Періодично намагайтеся повернутися (підключитися) до мережі оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

3. Обмежте споживання мобільного трафіку, щоб не навантажувати мережі мобільних операторів. Вимкніть режим автоматичного завантаження мультимедіа в месенджерах:

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" в розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"

1.Якщо ви не можете додзвонитися рідним, напишіть SMS. Скоротіть час телефонних розмов до мінімуму — можливо, в цей час іншому абоненту необхідно викликати швидку або рятувальників.

2.Якщо не працює зв'язок у національному роумінгу, переконайтеся, що вимкнено "Режим польоту". З'ясуйте, чи є зв'язок у інших людей поряд.

3.Якщо в інших користувачів зв'язок працює:

• перезавантажте телефон;

• вимкніть телефон, вийміть і поставте SIM-картку назад;

• Перевірте роботу SIM-картки в іншому пристрої.

4.Якщо зв'язок не працює тільки у вас, необхідно замінити SIM-картку. Зв'яжіться з оператором (зателефонуйте до контакт-центру або напишіть у соцмережі) та дізнайтесь адресу і графік роботи найближчого магазину. Переконайтеся, що дістатися туди можна безпечно.

5. Якщо в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, значить, проблема в пошкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій. Повідомляти про це оператору не потрібно.