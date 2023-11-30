"Дыра" в Chrome приводит к аварийным отключениям и взломам: как спасти компьютер от угрозы

Киберэксперты нашли в браузере сразу ранее неизвестных семь уязвимостей, которые уже используют хакеры.

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Компания Google выпустила экстренное обновление безопасности для браузера Chrome, чтобы устранить ряд уязвимостей, которые хакеры уже используют для взлома пользователей. Всем пользователям рекомендовали установить это приложение как можно скорее.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Chrome уязвим для хакерских атак, которые могут привести либо к его аварийному завершению, либо ко взлому и получению злоумышленниками доступа к компьютеру жертвы. Обновление рекомендуют срочно установить для платформ Windows, macOS и Linux.

Служба поддержки Chrome Releases сообщила, что уязвимость уже была использована хакерами, поэтому компания не стала затягивать с разработкой патча. Однако по информации Tech News Space, на самом деле патч содержит семь исправлений безопасности, но самое значительное из них — CVE-2023-6345, которое связано с проблемой целочисленного переполнения в графической библиотеке Skia 2D, используемой в Chrome, Chrome OS, Android и др. Flutter и других программах. СМИ отметило, что особую тревогу вызывает тот факт, что это уже шестая уязвимость нулевого дня, обнаруженная в Google Chrome в 2023 году.

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Как установить обновления Chrome на свой ноутбук:

открыть браузер Chrome;

в меню браузера выберите пункт "Справка" → "О Google Chrome";

нажать "Перезапустить".

В начале ноября компания Google предупредила своих пользователей о прекращении поддержки браузера Google Chrome устаревших версий М48 и ниже. Однако "винтажные" версии не перестанут работать полностью. По словам Google, будет ограничен функционал синхронизации.

Кроме того мы информировали своих пользователей о новых функциях браузера Chrome для iOS. Google продолжает совершенствовать свой браузер для пользователей iPhone и iPad добавляя в него полезный функционал.