Новые функции браузера Chrome для iOS: как настроить и с толком использовать
Google продолжает совершенствовать свой браузер для пользователей iPhone и iPad добавляя в него полезный функционал.
Компания Google анонсировала крупные нововведения для пользователей "яблочной" техники в свежую версию мобильного браузера Chrome, сообщается в официальном блоге поисковика. Теперь его возможности значительно расширяться и браузер получит очень полезные инструменты.
Раньше приложение Google Lens было отдельной программой, но вскоре она интегрируется прямо в мобильный браузер. Например, камеру можно будет запустить прямо из него, если вам потребуется поиск каких-то предметов на фотографии. Причем поисковик тут же предложит найти необходимое в онлайн-магазине и покажет стоимость товара. Причем необязательно искать по картинкам онлайн, пользователю будет доступен поиск по собственным фотографиям из галереи снимков.
Научился браузер переводить отдельный фрагмент текста на странице, ведь раньше он переводил ее только целиком. Правда пока что эта функция доступна только пользователям из США, но очень скоро доступ к ней получат все остальные.
Мобильный Chrome так же научился добавлять нужное событие прямо в ваше расписание в календаре. Для этого нужно удерживать палец на определенном фрагменте текста на сайте, указать день и время и выбрать специальный пункт в контекстном меню браузера.
Улучшился и навигационный функционал браузера. Удерживая палец на каком-либо адресе на сайте, вы сможете просмотреть подробности на картах Google и при необходимости проложить маршрут к нужной точке.
Ранее Фокус писал, что Google с помощью ИИ примерит на вас одежду: обещают, что найдется любой размер.