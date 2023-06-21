Нові функції браузера Chrome для iOS: як налаштувати і з розумом використовувати

Google продовжує вдосконалювати свій браузер для користувачів iPhone і iPad, додаючи в нього корисний функціонал.

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Компанія Google анонсувала великі нововведення для користувачів "яблучної" техніки у свіжу версію мобільного браузера Chrome, повідомляється в офіційному блозі пошуковика. Тепер його можливості значно розширилися, і браузер отримає дуже корисні інструменти.

Раніше програма Google Lens була окремою програмою, але незабаром вона інтегрується прямо в мобільний браузер. Наприклад, камеру можна буде запустити прямо з нього, якщо вам знадобиться пошук якихось предметів на фотографії. До того ж пошуковик запропонує знайти необхідне в онлайн-магазині та покаже вартість товару. До того ж необов'язково шукати в картинках онлайн, користувачеві буде доступний пошук власних фотографій із галереї знімків.

Chrome тепер може шукати предмети на фото Фото: Скриншот І тут же запропонує придбати їх онлайн Фото: Скриншот

Навчився браузер перекладати окремий фрагмент тексту на сторінці, адже раніше він перекладав її цілком. Правда, поки що ця функція доступна тільки користувачам зі США, але дуже скоро доступ до неї отримають усі інші.

Мобільний Chrome навчився перекладати лише частину тексту Фото: Скриншот Google Translate перекладе для вас виділений необхідний уривок Фото: Скриншот

Мобільний Chrome також навчився додавати потрібну подію прямо до вашого розкладу в календарі. Для цього потрібно утримувати палець на певному фрагменті тексту на сайті, вказати день і час та вибрати спеціальний пункт у контекстному меню браузера.

На сайті з будь-яким заходом можна занести час і місце до себе в календар Фото: Скриншот Усі необхідні подробиці будуть відразу перенесені в розклад Фото: Скриншот

Поліпшився навігаційний функціонал браузера. Утримуючи палець на будь-якій адресі на сайті, ви зможете переглянути подробиці на картах Google і за необхідності прокласти маршрут до потрібної точки.

Утримуючи палець на адресі, можна відобразити місце на карті Фото: Скриншот Потім ви зможете переглянути подробиці потрібного розташування Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що Google за допомогою ШІ приміряє на вас одяг: обіцяють, що знайдеться будь-який розмір.