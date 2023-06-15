Google за допомогою ШІ приміряє на вас одяг: обіцяють, що знайдеться будь-який розмір

Пошуковий гігант впровадив інструменти нейромережі, які підберуть ваш власний стиль і позбавлять необхідності ходити по магазинах.

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Компанія Google запустила функцію, яка допоможе людям зрозуміти, як одяг сидітиме на них, незалежно від розміру їх тіла, а також про додаткові можливості для пошуку товарів з використанням технології пошуку та розпізнавання зображень, повідомляється на сайті пошукового гіганта.

"Ми хочемо зробити Google місцем, куди споживачі можуть приходити по покупки, а також місцем, де продавці можуть спілкуватися зі споживачами", — сказала Марія Ренц, віцепрезидент Google з комерції.

В принципі, ідея давно лежала на поверхні й ще 10 років тому існували програми для ПК, які допомагали підібрати потрібну зачіску. Проте лише інновації в нейромережі дозволили максимально вдосконалити подібний процес не лише з зачісками, а й з одягом.

Поки що Google запустить примірку жіночого одягу, а потім і чоловічий Фото: Google

Нова віртуальна функція "примірки" дозволить вам побачити, як одяг підходить для різних типів статури, від розмірів XXS до 4XL. Одяг буде накладено поверх зображень різних моделей, які компанія сфотографувала, розробляючи цю можливість.

Google заявила, що змогла запустити таку послугу завдяки новій моделі штучного інтелекту на основі зображень, яку вона розробила всередині компанії. Зображення одягу враховують те, як тканина розтягується та змінюється при носінні, щоб створити реалістичні зображення. Функція примірки почне впроваджуватися з жіночих товарів у партнерстві з такими рітейлерами, як Anthropologie, Everlane, H&M та LOFT, а потім з'явиться чоловічий одяг.

Раніше Фокус розповідав про те, що засновник Google поверне дирижаблі в небо: кожен замінить 10 літаків Boeing 737.