Google Chrome перестанет работать: что делать пользователям старых версий

В связи с выходом новой версии Google Chrome, компания приостановит техподдержку "винтажных" версий браузера.

Компания Google предупредила своих пользователей о прекращении поддержки браузера Google Chrome устаревших версий М48 и ниже. Такое решение принято в связи с выходом новой версии браузера М96. Об этом говорится в сообщении компании на странице службы поддержки.

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С выходом стабильной версии Chrome 96 техническая поддержка старых версий будет приостановлена. Однако "винтажные" версии не перестанут работать полностью. По словам Google, будет ограничен функционал синхронизации. Это значит, что закладки, история просмотров, сохраненные пароли и другие данные перестанут синхронизироваться с другими пользовательскими устройствами, на которых установлен Chrome.

Окончание поддержки старых версий ожидается уже в этом месяце — в это же время появится новая версия Chrome 96.

Служба поддержки рекомендует пользователям обновить браузер до актуальной версии. Это можно сделать, воспользовавшись соответствующим меню приложения.

Напомним, что до конца 2021 года Google введет обязательную двухфакторную аутентификацию для 150 млн аккаунтов. Она предусматривает 2 шага для входа в учетную запись и считается одной из самых надежных систем защиты от взлома.

Власти США тайно приказывают компании Google предоставлять данные о пользователях, использующих определенные поисковые запросы. Таким образом, как считают силовики, можно вычислить тех, кто ищет данные о жертвах сексуальных преступлений.