Google Chrome перестане працювати: що робити користувачам старих версій

У зв'язку з виходом нової версії Google Chrome компанія призупинить техпідтримку "вінтажних" версій браузера.

Google попередила своїх користувачів про припинення підтримки браузера Google Chrome застарілих версій М48 і нижче. Таке рішення ухвалено у зв'язку з виходом нової версії браузера М96. Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці служби підтримки.

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Із виходом стабільної версії Chrome 96 технічну підтримку старих версій буде припинено. Однак "вінтажні" версії не перестануть працювати повністю. За словами Google, буде обмежено функціонал синхронізації. Це означає, що закладки, історія переглядів, збережені паролі й інші дані перестануть синхронізуватися з іншими пристроями, на яких встановлений Chrome.

Закінчення підтримки старих версій очікується вже цього місяця — в цей же час з'явиться нова версія Chrome 96.

Служба підтримки рекомендує користувачам оновити браузер до поточної версії. Це можна зробити, скориставшись відповідним меню програми.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Google запровадить обов'язкову двофакторну автентифікацію для 150 млн акаунтів. Вона передбачає 2 кроки для входу в обліковий запис і вважається однією з найнадійніших систем захисту від злому.

Влада США таємно наказує компанії Google надавати дані про користувачів, які використовують певні пошукові запити. Таким чином, як вважають силовики, можна вирахувати тих, хто шукає дані про жертв сексуальних злочинів.