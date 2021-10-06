Влада змушує Google вираховувати всіх, хто шукає дані про жертв сексуальних злочинів, — Forbes

Правоохоронці вимагають надавати дані за ключовими запитами, що може порушити Першу поправку, закони про обшуки та свободу слова.

Влада США таємно наказує компанії Google надавати дані про всіх користувачів, які використовують певні пошукові запити.

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Про це пише видання Forbes, посилаючись на отримані судові документи.

У 2019 федеральні слідчі в штаті Вісконсин розшукували чоловіків, яких підозрювали в торгівлі людьми та сексуальних злочинах проти неповнолітньої. Дівчина пропала безвісти, проте зуміла повідомити, що була викрадена та зґвалтована. Для упіймання злочинців правоохоронці запросили в Google інформацію про всіх, хто протягом 16-ти днів шукав ім'я жертви та її матері, а також адресу в інтернеті.

У середині 2020 року пошуковий агрегатор надав облікові записи та IP-адреси таких користувачів, хоча їхня точна кількість невідома. Міністерство юстиції випадково розкрило судовий ордер у вересні 2021 року, хоча незабаром знову закрило до нього доступ. Розслідування справи триває.

Як зазначає Forbes, це рідкісний приклад так званого "ордера за ключовими словами", у цьому випадку кількість включених пошукових запитів стала рекордною. Раніше були оприлюднені тільки 2 випадки відповіді на запит за "ключовими словами". Так у 2020 році слідство вираховувало всіх, хто шукав адресу жертви підпалу, яка стала свідком у справі про рекет проти співака Ар Келлі. У 2017 році суддя зі штату Міннесота видав ордер на видачу даних про тих, хто шукав ім'я людини, яка постраждала від шахраїв у місті Едіна.

Google щорічно обробляє тисячі подібних урядових запитів, але більшість із них стосуються конкретних акаунтів. У випадку з ключовими словами правоохоронці намагаються знайти підозрюваних, імена яких їм невідомі. Такі запити дуже нагадують ордери на геолокацію, коли Google просять надати інформацію про всіх користувачів, які перебували на місці злочину в певний час.

"Як і у випадку з усіма запитами правоохоронних органів, у нас є суворий процес, призначений для захисту конфіденційності наших користувачів і підтримки важливої роботи правоохоронних органів", — заявив представник Google у коментарі.

"Історія з сексуальним насильством показує, що компанія виконує настільки спірні вимоги, незважаючи на потенційну шкоду для невинних людей, які випадково ввели запити в пошуковик. Влада штату Вісконсин вважає, що обсяг наданої інформації повинен бути досить обмеженим, адже мало хто шукає конкретні імена, номери телефонів і адреси в певний момент часу", — пише ЗМІ.

У той же час експерти з конфіденційності даних побоюються, що будь-який запит може стати порушенням поправок до Конституції США про захист від необґрунтованих обшуків і свободу слова. Цілком можливо, що особистості користувачів будуть передані уряду та стануть фігурантами розслідувань через звичайні пошукові запити.

"Цей небачений раніше метод порушує Першу поправку та неминуче торкнеться безневинних людей, особливо якщо ключові слова не унікальні, а часові рамки не точні. Ще гірше те, що поліція наразі робить це таємно, що захищає цю практику від публічних дебатів і регулювання", — пояснила радниця зі стеження та кібербезпеки в Американському союзі громадянських свобод Дженніфер Гранік.

Завдяки таким запитам слідчі можуть отримати не тільки дані про акаунти або IP-адреси. Влада Вісконсина сподівається, що Google надасть їм CookieID — це ідентифікатори, які використовуються для угрупування всіх пошукових запитів із комп'ютера протягом певного періоду часу. Такі дані дозволяють встановити, чи могла одна й та ж людина шукати інформацію за кількома запитами, навіть якщо вона не авторизувалася в системі Google.

Ще одна тривожна деталь — у документі слідство розкрило ім'я жертви викрадення, її профіль у Facebook, номер телефону й адресу, що є потенційним порушенням конфіденційності неповнолітнього. Про витік стало відомо тільки після того, як Forbes направив до Міністерства юстиції електронного листа для коментарів.

Директор із судових розглядів щодо стеження в Electronic Frontier Foundation (EFF) Дженніфер Лінч розповіла про ще три ордери на ключові слова Google, виданих у межах розслідування серії вибухів в Остіні у 2018 році, в результаті яких загинули двоє людей. Ці запити можуть бути навіть більшими, ніж у справі у Вісконсині, вони вимагають надати IP-адреси та дані облікових записів людей, які шукали деякі адреси та терміни, пов'язані з виготовленням бомби, такі як "вибухові речовини" та "саморобна бомба". Схожі запити були відправлені Microsoft і Yahoo для відповідних пошукових систем.

Раніше писали, що Google відмовив українській владі в 52% запитів про користувачів. У другій половині 2020 року ці фірми намагалися отримати інформацію про 31 обліковий запис.