Власти заставляют Google вычислять всех, кто ищет данные о жертвах сексуальных преступлений, - Forbes

Правоохранители требуют предоставлять данные по ключевым запросам, что может нарушать Первую поправку, законы об обысках и свободе слова.

Власти США тайно приказывают компании Google предоставлять данные обо всех пользователях, использующих определенные поисковые запросы.

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Об этом пишет издание Forbes, ссылаясь на полученные судебные документы.

В 2019 году федеральные следователи в штате Висконсин разыскивали мужчин, которых подозревали в торговле людьми и сексуальных преступлениях против несовершеннолетней. Девушка пропала без вести, однако сумела сообщить, что была похищена и изнасилована. Для поимки преступников правоохранители запросили у Google информацию обо всех, кто в течение 16-ти дней искал имя жертвы и ее матери, а также адрес, в Интернете.

В средине 2020 года поисковый агрегатор предоставил учетные записи и IP-адреса таких пользователей, хотя их точное количество неизвестно. Министерство юстиции случайно раскрыло судебный ордер в сентябре 2021 года, хотя вскоре снова закрыла к нему доступ. Расследование дела продолжается.

Как отмечает Forbes, это редкий пример так называемого "ордера по ключевым словам", в этом случае количество включенных поисковых запросов стало рекордным. Ранее были обнародованы только 2 случая ответа на запрос по "ключевикам". Так в 2020 году следствие вычисляло всех, кто искал адрес жертвы поджога, ставшей свидетелем в деле о рекете против певца Ар Келли. В 2017 году судья из штата Миннесота выдал ордер на выдачу данных о тех, кто искал имя человека, пострадавшего от мошенников в городе Эдина.

Google ежегодно обрабатывает тысячи подобных правительственных запросов, но большинство из них касаются конкретных аккаунтов. В случае с ключевыми словами, правоохранители пытаются найти подозреваемых, имена которых им неизвестны. Такие запросы очень напоминают ордеры на геолокацию, когда Google просят предоставить информацию обо всех пользователях, которые находились на месте преступления в определенное время.

"Как и в случае со всеми запросами правоохранительных органов, у нас есть строгий процесс, предназначенный для защиты конфиденциальности наших пользователей и поддержки важной работы правоохранительных органов", — заявил представитель Google в комментарии.

"История с сексуальным насилием показывает, что компания выполняет столь спорные требования, несмотря на потенциальный вред для невинных людей, которые случайно ввели запросы в поисковик. Власти штата Висконсина считают, что объем предоставляемой информации должен быть весьма ограниченным, ведь немногие ищут конкретные имена, номера телефонов и адреса в определенный момент времени", — пишет СМИ.

В то же время, эксперты по конфиденциальности данных опасаются, что любой запрос может стать нарушением поправок в Конституцию США о защите от необоснованных обысков и свободе слова. Вполне возможно, что личности пользователей будут переданы правительству и станут фигурантами расследований из-за обычных поисковых запросов.

"Этот невиданный ранее метод нарушает Первую поправку и неизбежно коснется невинных людей, особенно если ключевые слова не уникальны, а временные рамки не точны. Еще хуже то, что полиция в настоящее время делает это тайно, что защищает эту практику от публичных дебатов и регулирования", — объяснила советница по слежке и кибербезопасности в Американском союзе гражданских свобод Дженнифер Граник.

Благодаря таким запросам следователи могут получить не только данные об аккаунтах или IP-адреса. Власти Висконсина надеялись, что Google предоставит им CookieID — это идентификаторы, которые используются для группировки всех поисковых запросов с компьютера в течение определенного периода времени. Такие данные позволяют установить, мог ли один и тот же человек искать информацию по нескольким запросам, даже если он не авторизовался в системе Google.

Еще одна тревожная деталь — в документе следствие раскрыло имя жертвы похищения, ее профиль в Facebook, номер телефона и адрес, что является потенциальным нарушением конфиденциальности несовершеннолетнего. Об утечке стало известно только после того, как Forbes направил в Министерство юстиции электронное письмо для комментариев.

Директор по судебным разбирательствам по слежке в Electronic Frontier Foundation (EFF) Дженнифер Линч рассказала о еще трех ордерах на ключевые слова Google, выданных в рамках расследования серии взрывов в Остине в 2018 году, в результате которых погибли два человека. Эти запросы могут быть даже более обширными, чем по делу в Висконсине, они требуют предоставить IP-адреса и информацию об учетных записях людей, которые искали некоторые адреса и термины, связанные с изготовлением бомбы, такие как "взрывчатые вещества" и "самодельная бомба". Похожие запросы были отправлены Microsoft и Yahoo для соответствующих поисковых систем.

Ранее писали, что Google отказал украинским властям в 52% запросов о пользователях. Во второй половине 2020 года они пытались получить информацию о 31 аккаунте.