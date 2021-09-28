"Требуют слишком много": Google отказал украинским властям в 52% запросов о пользователях

Глобально компания удовлетворяет большинство запросов на раскрытие информации, если только они соответствуют законодательству.

С июля по декабрь 2020 года Google отклонила более половины запросов на раскрытие информации о пользователях, которую запрашивали государственные органы Украины. Компания предоставила отчет на официальном сайте.

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Во второй половине 2020 года украинские правоохранители 21 раз запрашивали информацию, которая касалась 31 аккаунтов в Google, 16 запросов отмечены как "срочные". В результате поисковик удовлетворил 48% таких просьб и отказался разглашать конфиденциальные данные в 52% случаев. Отмечается, что в 63% случаев информацию раскрыли в ответ на срочные запросы. Для сравнения — в первом полугодии 2020-го "некоторые" данные предоставили лишь по 38% запросов.

Отмечается, что законы государств по всему миру позволяют правительственным структурам запрашивать данные о пользователях, необходимые для расследований уголовных, гражданских или административных дел, а также в интересах национальной безопасности. Как показывает статистика, глобально за последний год Google раскрывала властям информацию о пользователях в 76% случаев.

[ + – ] Статистика Google по всем странам мира Фото: Google

"Мы внимательно изучаем каждый запрос, чтобы убедиться, что он соответствует действующему законодательству. Если в запросе требуется слишком много информации, мы пытаемся его сузить, а в некоторых случаях мы вообще возражаем против предоставления какой-либо информации", — подчеркнула пресс-служба компании.

Ранее Фокус писал, как Google следит за пользователями, даже когда они спят. Современные поисковые системы и социальные сети собирают больше конфиденциальной информации, чем спецслужбы во время Холодной войны.

Сообщали также, что украинские правоохранители конфисковали VPN-сервера Windscribe. По словам разработчиков, власти могли бы получить доступ к данным пользователей из-за устаревшей системы безопасности и отсутствия шифрования.