"Вимагають занадто багато": Google відмовив українській владі в 52% запитів про користувачів

Глобально компанія задовольняє більшість запитів на розкриття інформації, якщо тільки вони відповідають законодавству.

З липня по грудень 2020 року Google відхилив понад половину запитів на розкриття інформації про користувачів, яку запитували державні органи України. Компанія надала звіт на офіційному сайті.

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У другій половині 2020 року українські правоохоронці 21 раз запитували інформацію, яка стосувалася 31 акаунтів у Google, 16 запитів позначені як "термінові". У результаті пошуковик задовольнив 48% таких прохань і відмовився розголошувати конфіденційні дані в 52% випадків. Зазначається, що в 63% випадків інформацію розкрили у відповідь на термінові запити. Для порівняння — у першому півріччі 2020-го "деякі" дані надали лише на 38% запитів.

Зазначається, що закони держав по всьому світу дозволяють урядовим структурам запитувати дані про користувачів, необхідні для розслідувань кримінальних, цивільних або адміністративних справ, а також в інтересах національної безпеки. Як показує статистика, глобально за останній рік Google розкривав владі інформацію про користувачів у 76% випадків.

[ + – ] Статистика Google по всіх країнах світу Фото: Google

"Ми уважно вивчаємо кожен запит, щоб переконатися, що він відповідає чинному законодавству. Якщо в запиті потрібно занадто багато інформації, ми намагаємося його звузити, а в деяких випадках ми взагалі виступаємо проти надання будь-якої інформації", — підкреслила пресслужба компанії.

Раніше Фокус писав, як Google стежить за користувачами, навіть коли вони сплять. Сучасні пошукові системи і соціальні мережі збирають більше конфіденційної інформації, ніж спецслужби під час Холодної війни.

Повідомляли також, що українські правоохоронці конфіскували VPN-сервери Windscribe. За словами розробників, влада могла б отримати доступ до даних користувачів через застарілу системи безпеки і відсутність шифрування.