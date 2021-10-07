"Так надійніше". Google ускладнить вхід в акаунти 150 млн користувачів до кінця 2021 року

Просунута система захисту автоматично активується для акаунтів із прив'язаним номером телефону або запасним email.

До кінця 2021 року Google введе обов'язкову двофакторну автентифікацію для 150 мільйонів акаунтів. Про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі.

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Двофакторна автентифікація передбачає два кроки для входу в обліковий запис і вважається однією з найнадійніших систем захисту від злому. Судячи з усього, Google збирається додати такий метод для персональних комп'ютерів і ноутбуків. Спочатку користувачеві необхідно вказати свою електронну пошту та ввести пароль, а потім доведеться підтвердити вхід на смартфоні, куди відправлять спеціальне повідомлення з зазначенням пристрою та його місця розташування.

[ + – ] Сповіщення на смартфоні за двофакторної аутентифікації в Google Фото: Google

Двофакторну автентифікацію планують автоматично підключити тільки для акаунтів, у яких вказана резервна електронна пошта або номер телефону. Крім того, Google змусить увімкнути цю функцію двох мільйонів творців контенту в YouTube.

"Ми знаємо, що, крім паролів, наявність другої форми автентифікації значно знижує шанси зловмисника отримати доступ до облікового запису, — наголошують у повідомленні. — Ми також розуміємо, що сьогоднішні варіанти двоетапної автентифікації підходять не всім, тому ми працюємо над технологіями, які забезпечують зручну та безпечну автентифікацію і знижують залежність від паролів у довгостроковій перспективі".

Пресслужба додала, що Google впроваджує ще одну форму верифікації користувачів — електронні ключі безпеки. У 2021 році вона уклала партнерські угоди з низкою компаній, щоб безкоштовно забезпечити ключами більше 10 тисяч користувачів "із високим рівнем ризику". На сьогодні функцію використовують понад два мільярди смартфонів Android і пристроїв Apple із додатком Google Smart Lock.

Раніше писали, що влада змушує Google вираховувати всіх, хто шукає дані про жертв злочинів. Правоохоронці отримують ордери та подають запит на інформацію про користувачів, використовуючи ключові пошукові запити.

За допомогою програми Google Play вкрали мільйони євро в 10 млн користувачів. Як з'ясували експерти, ПЗ таємно підписує на платні сервіси, використовуючи фішингові атаки. Жертвами шахраїв стали жителі 70 країн світу, в тому числі й України.

Судові пристави не змогли оштрафувати Google у Москві. Адвокат заявив, що в корпорації немає офіційних філій у Росії, є тільки окреме товариство з обмеженою відповідальністю, яке не може відповідати за проступки IT-гіганта.