Google "зник" із Росії: пристави не змогли оштрафувати офіс компанії в Москві (відео)

Виявилося, що судові штрафи виписані компанії Google LLC, яка не має філій в РФ. Зате є ТОВ "Google" із доходом у $1,16 млрд.

13 вересня в Москві судові пристави прийшли в офіс Google, але не змогли стягнути штраф.

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Телеграм-канал Mash опублікував подробиці та відеозапис візиту.

Як стверджують очевидці, пристави знайшли в офісі Google в бізнес-центрі "Балчуг Плаза" тільки одну співробітницю, яка чергувала на ресепшені. Дівчина відразу ж подзвонила адвокату по гучномовцю, який заявив, що керівник компанії перебуває за кордоном у зв'язку з пандемією, та й сама організація нібито не має ніякого стосунку до штрафів.

Як пояснив юрист, офіс належить товариству з обмеженою відповідальністю Google, і його адвокати можуть отримати документи за дорученням. Однак якщо справа стосується Google LLC, то ця компанія зареєстрована в США і не має ніяких філій у Росії, згідно з даними Федеральної податкової служби.

Як пише "Коммерсант", недавно в Росії прийняли закон, згідно з яким іноземні компанії з щоденною аудиторією від 500 тис. російських користувачів зобов'язані відкривати офіційні представництва. У разі відмови влада може ввести заборону на поширення реклами, обмеження по платежах і переказу грошей, організувати уповільнення трафіку або повне блокування.

[ + – ] Офіс ТОВ Google

Тим часом, офіційний сайт Google показує, що в компанії є офіційний офіс у Москві, розташований якраз у "Балчуг Плаза". За даними сайту Ixbt, за 2020 год ТОВ заробило в РФ близько 85 млрд рублів — $1,16 млрд за сьогоднішнім курсом.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року світовий суд у Москві оштрафував Google за відмову від видалення забороненої інформації за трьома протоколами, загальна сума склала 6 млн рублів ($82,5 тис.). До цього суд призначив компанії штраф на 23,5 млн рублів ($323 тис.) за трьома іншими випадками відмови. У липні суд також оштрафував техно-гіганта через те, що останній відмовився локалізувати дані росіян на вимогу Роскомннагляду. Таким чином загальний розмір штрафів досяг 32,5 млн рублів ($447,2 тис.). Варто відзначити, що в судових рішеннях вказана саме Google LLC.

Фокус також розбирався, до чого може привести суперечка між Google і "Царгород ТВ". У 2020-му році YouTube заблокував канал російської медіа-компанії, яка належить олігарху Костянтину Малофєєву, який потрапив до списку санкцій 6 років тому. В результаті московський арбітражний суд зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі $1,28 трлн.