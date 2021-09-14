Google "исчез" из России: приставы не смогли оштрафовать офис компании в Москве (видео)

Оказалось, что судебные штрафы выписаны компании Google LLC, у которой нет филиалов в РФ. Зато есть ООО "Google" с доходом в $1,16 млрд.

13 сентября в Москве судебные приставы пришли в офис Google, но не смогли взыскать штраф.

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Телеграм-канал Mash опубликовал подробности и видеозапись визита.

Как утверждают очевидцы, приставы нашли в офисе Google в бизнес-центре "Балчуг Плаза" только одну сотрудницу, дежурившую на ресепшене. Девушка сразу же позвонила адвокату по громкой связи, который заявил, что руководитель компании находится за границей в связи с пандемией, да и сама организация якобы не имеет никакого отношения к штрафам.

Как объяснил юрист, офис принадлежит обществу с ограниченной ответственностью Google, и его адвокаты могут получить документы по доверенности. Однако если дело касается Google LLC, то эта компания зарегистрирована в США и не имеет никаких филиалов в России, согласно данным Федеральной налоговой службы.

Как пишет "Коммерсантъ", недавно в России приняли закон, согласно которому иностранные компании с ежедневной аудиторией от 500 тыс. российских пользователей обязаны открывать официальные представительства. В случае отказа, власти могут ввести запрет на распространение рекламы, ограничение по платежам и переводу денег, организовать замедление трафика или полную блокировку.

[ + – ] Офис ООО Google

Тем временем, официальный сайт Google показывает, что у компании есть официальный офис в Москве, расположенный как раз в "Балчуг Плаза". По данным сайта Ixbt, за 2020 год ООО заработало в РФ около 85 млрд рублей — $1,16 млрд по сегодняшнему курсу.

Напомним, что в августе 2021 года мировой суд в Москве оштрафовал Google за отказ от удаления запрещенной информации по трем протоколам, общая сумма составила 6 млн рублей ($82,5 тыс.). До этого суд назначил компании штраф на 23,5 млн рублей ($323 тыс.) по трем другим случаям отказа. В июле суд также оштрафовал техно-гиганта из-за того, что последний отказался локализовать данные россиян по требованию Роскомнадзора. Таким образом общий размер штрафов достиг 32,5 млн рублей ($447,2 тыс.). Стоит отметить, что в судебных решениях указана именно Google LLC.

Фокус также разбирался, к чему может привести спор между Google и "Царьград ТВ". В 2020-м году YouTube заблокировал канал российской медиа-компании, которая принадлежит олигарху Константину Малофееву, попавшему в санкционный список 6 лет назад. В итоге московский арбитражный суд обязал компанию выплатить штраф в размере $1,28 трлн.