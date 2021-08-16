РФ рискует остаться без Google: к чему может привести спор между поисковиком и "Царьград ТВ"

Американская интернет-компания загнана в угол: либо она должна выплатить огромный штраф $1,28 трлн, либо рискует потерять российский рынок, — считает эксперт.

Спор между поисковиком Google и российской медиакомпанией "Царьград ТВ" вспыхнул с новой силой. Телеканал не желает идти на сделку, предложенную американской корпорацией. Чем это может обернуться, выяснял Фокус.

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Почему Google заблокировал YouTube-канал олигарха Малофеева

Летом прошлого года компания Google приняла решение заблокировать YouTube-канал "Царьград ТВ", — медиакомпании, принадлежащей олигарху Константину Малофееву. В этом отношении американская BigTech-компания действовала в рамках законодательства США, требующего принятия мер против людей, находящихся в санкционных списках. Именно таким человеком и есть Малофеев. Однако российская медиакомпания обратилась в московский арбитражный суд с иском против юрлиц, входящих в состав группы Google, и добилась того, что суд признал блокировку YouTube-канала незаконной. Адвокаты напирали на то, что Малофеев был внесен в санкционные списки 6 лет назад, а канал заблокировали только в 2020-ом.

В итоге, американской корпорации придется либо выплатить огромный штраф — 94 трлн российских рублей, — либо разблокировать "Царьград ТВ" на своем видеохостинге. Однако снимать блокировку она отказывается, так как тем самым нарушит американское законодательство, что повлечет еще более неприятные последствия. Поэтому было решено предложить "Царьграду" мировую. Но россияне отказались от предложения.

Что случится, если "Царьград ТВ" продолжит стоять на своем

Как сообщает издание forbes.ru, представитель Google LLC подал апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд 12 августа 2021 года. В документе сказано, что штраф в 94 трлн рублей ($1,28 трлн) "влечет существенные риски для интернет-компании и ее возможности работать на территории России". Также в документе отмечалось, что в таких условиях Google будет сложно выполнить требования, прописанные в статье 149 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (этот закон запрещает распространение детской порнографии, информации о способах изготовления наркотических веществ, информации о способах суицида и призывы к массовым беспорядкам). Как пишет forbes.ru, под этой формулировкой Google имеет ввиду то, что прекратит удалять из поисковой выдачи страницы и данные, которые ранее блокировались по решению российских судов.

"Только во втором полугодие 2020 года Google исключил из поисковой выдачи контент по запросу Роскомнадзора в отношении 250 тыс. интернет-страниц и не проиндексировал в поисковой выдаче 167 тыс. страниц на основании 149-ФЗ",- цитирует документ издание.

Фокус поинтересовался у Сергея Петренко, основателя ресурса про интернет-маркетинг Searchengines.guru, экс-главы украинского подразделения "Яндекса", какими могут быть последствия для Google, если суд вынесет решение в пользу малофеевской компании.

"Google близок к блокировке", — считает эксперт и поясняет, — "В апелляции американская интернет-компания поясняет, что именно создает риски для существования ее российского юрлица. По идее, логика развития ситуации такова: Google отказывается исполнить решение суда, банкротит и закрывает российское юрлицо (иначе накладывается огромный прогрессирующий штраф), перестает выполнять требования Роскомнадзора и через какое-то время влетает большинством сервисов в блэк-лист Роскомнадзора".

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