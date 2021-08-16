РФ ризикує залишитися без Google: до чого може призвести суперечка між пошукачем і "Царьград ТВ"

Американська інтернет-компанія загнана в кут: або вона повинна виплатити величезний штраф $1,28 трлн, або ризикує втратити російський ринок, — вважає експерт.

Суперечка між пошукачем Google і російською медіакомпанією "Царьград ТВ" спалахнула з новою силою. Телеканал не хоче йти на угоду, запропоновану американською корпорацією. Чим це може обернутися, з'ясовував Фокус.

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Чому Google заблокував YouTube-канал олігарха Малофєєва

Влітку минулого року компанія Google ухвалила рішення заблокувати YouTube-канал "Царьград ТВ", — медіакомпанії, що належить олігархові Костянтину Малофєєву. Щодо цього американська BigTech-компанія діяла в рамках законодавства США, що вимагає вживання заходів проти людей, що знаходяться в санкційних списках. Саме такою людиною і є Малофєєв. Однак російська медіакомпанія звернулася до московського арбітражного суду з позовом проти юросіб, що входять до складу групи Google, і домоглася того, що суд визнав блокування YouTube-каналу незаконним. Адвокати напирали на те, що Малофєєв був внесений в санкційні списки 6 років тому, а канал заблокували тільки в 2020-му.

Зрештою, американській корпорації доведеться або виплатити величезний штраф — 94 трлн російських рублів, — або розблокувати "Царьград ТВ" на своєму відеохостингу. Однак знімати блокування вона відмовляється, тому що тим самим порушить американське законодавство, що спричинить ще більш неприємні наслідки. Тому було вирішено запропонувати "Царьграду ТВ" світову. Але росіяни відмовилися від пропозиції.

Що трапиться, якщо "Царгород ТВ" продовжить стояти на своєму

Як повідомляє видання forbes.ru, представник Google LLC подав апеляцію до Дев'ятого арбітражного апеляційного суду 12 серпня 2021 року. У документі сказано, що штраф 94 трлн рублів ($1,28 трлн) "тягне істотні ризики для інтернет-компанії та її можливості працювати на території Росії". Також у документі зазначалося, що в таких умовах Google буде складно виконати вимоги, прописані в статті 149 Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації" (цей закон забороняє поширення дитячої порнографії, інформації про способи виготовлення наркотичних речовин, інформації про способи суїциду і заклики до масових безладів). Як пише forbes.ru, під цим формулюванням Google має на увазі те, що припинить видаляти з пошуковій видачі сторінки і дані, які раніше блокувалися за рішенням російських судів.

"Тільки у другому півріччі 2020 року Google виключив із пошукової видачі контент за запитом Роскомнадзора щодо 250 тис. інтернет-сторінок і не проіндексував у пошуковій видачі 167 тис. сторінок на підставі 149-ФЗ", — цитує документ видання.

Фокус поцікавився у Сергія Петренка, засновника ресурсу про інтернет-маркетинг Searchengines.guru, ексглави українського підрозділу "Яндекса", якими можуть бути наслідки для Google, якщо суд винесе рішення на користь малофєєвської компанії.

"Google близький до блокування", — вважає експерт і пояснює, — "В апеляції американська інтернет-компанія пояснює, що саме створює ризики для існування її російської юрособи. За ідеєю, логіка розвитку ситуації така: Google відмовляється виконати рішення суду, банкрутить і закриває російську юрособу (інакше накладається величезний штраф, що прогресує), припиняє виконувати вимоги Роскомнадзора і через якийсь час влітає більшістю сервісів у блек-лист Роскомнадзора".

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