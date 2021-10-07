"Так надежнее". Google усложнит вход в аккаунты 150 млн пользователей до конца 2021 года

Продвинутая система защиты автоматически активируется для аккаунтов с привязанным номером телефона или запасным email.

До конца 2021 года Google введет обязательную двухфакторную аутентификацию для 150 миллионов аккаунтов. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

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Двухфакторная аутентификация предусматривает два шага для входа в учетную запись и считается одной из самых надежных систем защиты от взлома. Судя по всему, Google собирается добавить такой метод для персональных компьютеров и ноутбуков. Сначала пользователю необходимо указать свою электронную почту и ввести пароль, а затем придется подтвердить вход на смартфоне, куда отправится специальное уведомление с указанием устройства и его местоположения.

[ + – ] Уведомление на смартфоне при двухфакторной аутентификации в Google Фото: Google

Двухфакторную аутентификацию планируют автоматически подключить только для аккаунтов, в которых указана резервная электронная почта или номер телефона. Кроме того, Google заставит включить эту функцию два миллиона создателей контента в YouTube.

"Мы знаем, что помимо паролей наличие второй формы аутентификации значительно снижает шансы злоумышленника получить доступ к учетной записи", — отмечается в сообщении. — "Мы также понимаем, что сегодняшние варианты двухэтапной аутентификации подходят не всем, поэтому мы работаем над технологиями, которые обеспечивают удобную и безопасную аутентификацию и снижают зависимость от паролей в долгосрочной перспективе".

Пресс-служба добавила, что Google внедряет еще одну форму верификации пользователей — электронные ключи безопасности. В 2021 году она заключила партнерские соглашения с рядом компаний, чтобы бесплатно обеспечить ключами более 10 тысяч пользователей "с высоким уровнем риска". На сегодняшний день функцию используют более двух миллиардов смартфонов Android и устройств Apple с приложением Google Smart Lock.

Ранее писали, что власти заставляют Google вычислять всех, кто ищет данные о жертвах преступлений. Правоохранители получают ордера и запрашивают информацию о пользователях, используя ключевые поисковые запросы.

Приложения из Google Play украли миллионы евро у 10 млн пользователей. Как выяснили эксперты, ПО тайно подписывает на платные сервисы, используя фишинговые атаки. Жертвами мошенников стали жители 70 стран мира, в том числе и Украины.

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