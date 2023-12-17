"Обирайте післяплату": як уникнути шахрайства під час онлайн-покупок

Кіберфахівці дали поради, як вберегтись від шахрайства під час здійснення покупок в інтернеті. Правоохоронці радять завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу.

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Обираючи в інтернеті подарунки для своїх близьких варто пам'ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під сумлінних продавців. Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

"З розвитком інтернет-комерції аферисти постійно пристосовуються до потреб суспільства. Під час воєнного стану шахраї "продають" військову амуніцію, дрони, зарядні станції, бронескло тощо. Напередодні свят їх асортимент "поповнюється" подарунками та оздобленням", — зазначається в повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що обираючи в інтернеті подарунки для своїх близьких варто пам’ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців.

Аферисти на своїх ресурсах розміщують яскраві фото товарів, спокушають покупців привабливими цінами та великими знижками.

За словами фахівців кіберполіції, головна мета таких дій — переконати людей здійснити повну або часткову передплату за товар. Після цього "продавці" перестають виходити на зв’язок, а жертва в результаті нічого не отримує.

Що радить зробити кіберполіція

Правоохоронці рекомендують дотримуватися наступних порад:

купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах;

дізнайтеся історію роботи інтернет-магазину;

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту. Неточність навіть в один символ може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі;

сплачуйте гроші після отримання товару;

без нагальної потреби не повідомляйте нікому жодні дані своєї банківської картки;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати товару чи послуги;

при купівлі на платформі оголошень, не переходьте у сторонні месенджери.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, то зверніться до банку та заблокуйте картку.

Раніше, 12 грудня Київстар підтвердив кібератаку, що спричинила відключення зв'язку. Оператор запевнив, що зловмисники не змогли заволодіти інформацією про користувачів, а ситуацію розслідують правоохоронці та спецслужби.