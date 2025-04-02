Монтируют подделку: в Telegram появилась новая схема мошенничества с "кружочками"

Преступники придумали новый метод мошенничества в Telegram, в котором используют видео из "кружочков", записанные пользователями. В сообществе Киберполиции предупредили, что таким образом люди могут потерять деньги со счетов.

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О деталях мошенничества в Telegram рассказали в Telegram-канале проекта BRAMA, созданного Киберполицией.

Сообщение с предупреждением о новом методе мошенничества появилось в сообществе BRAMA днем 2 апреля. Указывается, что мошенники взламывают аккаунты пользователей мессенджера и сохраняют видео-"кружочки", которые записал владелец. После этого на основе похищенных кадров монтируют новую запись с просьбой о помощи. Например, друзья или родственники, другие контакты, могут получить видео от знакомого с просьбой прислать деньги или перейти по фишинговой ссылке (в которой попросят ввести данные банковской карты).

"Новая скам-схема в Telegram. Мошенники разводят "кружочками" — делают фейковые видео, где вы якобы просите денег", — говорится в сообщении.

Активисты BRAMA предупредили об опасности и объяснили, как реагировать на "странный кружочек". Правильный способ действий — это попросить перезвонить или написать в другом мессенджере, говорится в заметке проекта, которым занимается Киберполиция.

Мошенничество в Telegram — "кружочек", через который выманивают деньги Фото: Проект BRAMA

BRAMA — это проект, над которым совместно работает Киберполиция Украины, а также частный сектор и граждане. В рамках проекта создан Telegram-канал, который на сегодня имеет 135 тыс. подписчиков. В канале публикуют предупреждения о новых схемах мошенничества в сети. Также рассказывают о методах борьбы с российскими пропагандистскими ресурсами в TikTok, Telegram, Instagram. Среди прочего, украинцам рассказывают об удачных отработках неизвестных хакеров по порталам в РФ: например, о взломе сайта российской железной дороги, на котором появилась страница "Укрзализныци".

Отметим, Фокус писал о других схемах мошенничества в Telegram, от которых страдали украинцы. Например, в декабре 2024 года СНБО предупредило о махинациях с премиумакаунтами в данном мессенджере. Указывается, что люди получали сообщения о возможности получения такого аккаунта, для чего требовалось перейти по определенной ссылке. После этого люди теряли доступ к аккаунту, а злоумышленники использовали это для доступа к персональным данным.

Напоминаем, в октябре 2024 года в Госспецсвязи рассказали, что через Telegram распространяли вредоносные программы, которые имитировали приложение "Резерв+". Между тем компания Google сообщила, что российские спецслужбы нашли способ взломать Signal, чтобы получить доступ к данным бойцов ВСУ.