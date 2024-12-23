В Telegram распространяют мошеннические сообщения о премиум-подписке: в СНБО предупредили о рисках

Премиум-подписка для Telegram в подарок является мошеннической схемой, подчеркнули в ЦПД СНБОУ. Таким образом у пользователей похищают персональные данные.

Related video

Некоторые пользователи мессенджера Telegram могут получить от незнакомых лиц сообщение о якобы премиум-подписке до 2026 года в подарок. Об этом информируют в Центре противодействия дезинформации Совета Нацбезопасности и обороны Украины.

Активировать дополнительные эксклюзивные возможности пользователей поощряют через добавленную ссылку. Впрочем, на самом деле, как отмечают в ЦПД, подобная "акция" является мошеннической схемой для завладения персональными данными для преступных действий.

"Интерфейс и формат ссылки для подарка премиум-подписки имеют другой вид и структуру", — подчеркивают в ЦПД.

Там призывают ни в коем случае не переходить по ссылке от незнакомых лиц. Отправителя сообщения нужно заблокировать и установить, если этого еще не сделано, двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.

Напомним, в октябре в Государственной службе специальной связи и защиты информации сообщали, что через Telegram зафиксировано распространение вредоносных программ якобы от технической поддержки "Резерв+". Бот имитировал техническую поддержку приложения для военнообязанных, призывников и резервистов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 сентября 2024 года запретил использование Telegram сотрудниками органов государственной власти, военных формирований и объектов критической инфраструктуры на служебных гаджетах.