Telegram раздает премиум-подписки "бесплатно": эксперт рассказал, почему это опасно

Желая сэкономить, пользователи сами раскрывают свой номер телефона мошенникам и спамерам. К тому же, можно потерять много денег, обслуживая других.

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В мессенджере Telegram появилась новая функция, с помощью которой пользователи могут бесплатно получить премиум-подписку в обмен на разрешение использовать свой номер телефона. Аналитики сайта Tech Crunch предупредили, чем это опасно.

О новой программе "Авторизации в одноранговой сети" (Peer-to-Peer Login Program) еще в конце февраля написал Telegram-канал TGInfoEn, а 24 марта на него обратил внимание инженер-программист с ником AssembleDebug. Функция распространяется в некоторых странах в приложении для Android, судя по всему, на Украину такая услуга не распространяется. На сайте Telegram опубликованы "Условия использования".

Скриншот предложения премиум-подписки от Telegram Фото: Twitter

Согласно программе, система предоставляет пользователям премиум-статус, если те разрешат приложению использовать их номер телефона в качестве ретранслятора для отправки другим людям одноразовых SMS-паролей, необходимых для входа. Чтобы получить льготу, нужно выполнить квоту по количеству сообщений, которое может отличаться в зависимости от страны и менять в любое.

Компания обещает отправлять не более 150 таких сообщений в месяц, а оплачивать их придется абонентам по тарифам своих мобильных операторов, так что подписка не будет столь уж "бесплатной". Может случиться так, что человек заплатит за пересылку SMS даже больше, чем стоит премиум-статус.

Но вопрос касается конфиденциальности. Telegram не скрывает, что получатели SMS могут видеть номер отправителя и отвечать, но снимает с себя любую ответственность. Участники программы обязуются никак не контактировать с этими людьми, даже, если те напишут первыми. Кроме того, никак нельзя исключать, что получатели одноразовых SMS используют номер для спама или мошенничества, ведь его нельзя скрыть.

"Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы учли все потенциальные последствия, которые это может повлечь за собой, и приняли необходимые меры предосторожности для их смягчения по своему усмотрению. Соответственно, вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Telegram не будет нести ответственности за любые неудобства, преследования или вред, возникшие в результате нежелательных, несанкционированных или незаконных действий, предпринятых пользователями, которые узнали ваш номер телефона", — отмечается в условиях соглашения.

Украинский специалист по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии Фокусу раскритиковал инициативу Telegram. По его мнению, подобная услуга может быть выгодна лишь тем, у кого в пакет услуг оператора связи включено более 150 бесплатных исходящих SMS-сообщений за границу, которые, как правило, стоят недешево. В странах Западной Европы таких мобильных тарифов сейчас немало, но там почти никто не пользуется Telegram. Даже в таком случае выгода сомнительна, ведь одновременно с премиум-статусом пользователь мессенджера может получить много проблем.

"С точки зрения кибербезопасности, подобная концепция – это дно. Придумать такое могли люди, абсолютно ничего не понимающие ни в кибербезопасности, ни в конфиденциальности, ни в защите персональных данных. Во-первых, из-за принуждения пользователей доверять SMS от неизвестного абонента. Во-вторых, рассылая SMS со своего номера, ты сообщаешь 150 незнакомцам из разных стран: "Да, я использую Telegram, вот мой номер телефона, присылайте мне спам". В-третьих, Telegram добровольно предоставляется доступ к управлению твоим номером, который можно использовать, например, для смены пароля от аккаунта или, скажем, перехвата управления самим мобильным номером, или даже для махинаций с банковскими аккаунтами. Да и вообще – кто сейчас пользуется СМС? Вы сколько их отправили за прошлый год?", — высказался Константин Корсун.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект регулировании Telegram и других социальных сетей. Фокус выяснил, кому могут запретить пользоваться мессенджером и почему.