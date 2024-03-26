Telegram роздає преміум-підписки "безкоштовно": експерт розповів, чому це небезпечно

Бажаючи заощадити, користувачі самі розкривають свій номер телефону шахраям і спамерам. До того ж, можна втратити багато грошей, обслуговуючи інших.

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У месенджері Telegram з'явилася нова функція, за допомогою якої користувачі можуть безплатно отримати преміум-передплату в обмін на дозвіл використовувати свій номер телефону. Аналітики сайту Tech Crunch попередили про потенційну небезпеку такої акції.

Про нову програму "Авторизації в одноранговій мережі" (Peer-to-Peer Login Program) ще наприкінці лютого написав Telegram-канал TGInfoEn, а 24 березня на нього звернув увагу інженер-програміст із ніком AssembleDebug. Функція поширюється в деяких країнах у застосунку для Android, судячи з усього, на Україну така послуга не поширюється. На сайті Telegram опубліковано "Умови використання".

Скріншот пропозиції преміум-підписки від Telegram Фото: Twitter

Згідно з програмою, система надає користувачам преміум-статус, якщо ті дозволять застосунку використовувати їхній номер телефону як ретранслятор для надсилання іншим людям одноразових SMS-паролів, необхідних для входу. Щоб отримати пільгу, потрібно виконати квоту за кількістю повідомлень, яка може відрізнятися залежно від країни та змінюватись у будь-який час.

Компанія обіцяє надсилати не більше 150 таких повідомлень на місяць, а оплачувати їх доведеться абонентам за тарифами своїх мобільних операторів, тож підписка не буде настільки вже "безплатною". Може статися так, що людина заплатить за пересилання SMS навіть більше, ніж коштує преміум-статус.

Але питання стосується конфіденційності. Telegram не приховує, що одержувачі SMS можуть бачити номер відправника і відповідати, але знімає з себе будь-яку відповідальність. Учасники програми зобов'язуються ніяк не контактувати з цими людьми, навіть якщо ті напишуть першими. Крім того, ніяк не можна виключати, що одержувачі одноразових SMS використають номер для спаму або шахрайства, адже його не можна приховати.

"Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ви врахували всі потенційні наслідки, які це може спричинити, і вжили необхідних запобіжних заходів для їх пом'якшення на свій розсуд. Відповідно, ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що Telegram не нестиме відповідальності за будь-які незручності, переслідування або шкоду, що виникли внаслідок небажаних, несанкціонованих або незаконних дій, вжитих користувачами, які дізналися про ваш номер телефону", — наголошується в умовах угоди.

Український фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун у коментарі Фокусу розкритикував ініціативу Telegram. На його думку, така послуга може бути вигідна лише тим, у кого до пакета послуг оператора зв'язку включено понад 150 безплатних вихідних SMS-повідомлень за кордон, які зазвичай коштують недешево. У країнах Західної Європи таких мобільних тарифів зараз чимало, але там майже ніхто не користується Telegram. Навіть у такому разі вигода сумнівна, адже одночасно з преміум-статусом користувач месенджера може отримати багато проблем.

"З погляду кібербезпеки, подібна концепція — це дно. Придумати таке могли люди, які абсолютно нічого не розуміють ні в кібербезпеці, ні в конфіденційності, ні в захисті персональних даних. По-перше, через примус користувачів довіряти SMS від невідомого абонента. По-друге, розсилаючи SMS зі свого номера, ти повідомляєш 150 незнайомцям із різних країн: "Так, я використовую Telegram, ось мій номер телефону, надсилайте мені спам". По-третє, Telegram добровільно надається доступ до управління твоїм номером, який можна використати, наприклад, для зміни пароля від облікового запису або, скажімо, перехоплення управління самим мобільним номером, або навіть для махінацій із банківськими акаунтами. Та й узагалі — хто зараз користується СМС? Ви скільки їх відправили за минулий рік?", — висловився Костянтин Корсун.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram та інших соціальних мереж. Фокус з'ясував, кому можуть заборонити користуватися месенджером і чому.