В СНБО запретили использование Telegram в Украине: кто попал в список

Государственным служащим, военным и операторам критической инфраструктуры запретили пользоваться мессенджером. Исключение составят только лица, для которых использование Telegram является частью служебных обязанностей.

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Национальный координационный центр кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Об этом информируют в СНБО.

Отмечается, что данное решение было принято 19 сентября во время заседания органа координации и контроля в сфере кибербезопасности.

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны России против Украины.

Как отметил секретарь Совета нацбезопасности Александр Литвиненко, для усиления национальной безопасности и эффективного противодействия угрозам в киберпространстве важно объединить усилия всех ответственных органов.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных. Он отметил, что вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, а национальной безопасности.

Представители Службы безопасности и Генштаба ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.

С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры.

Исключение составят лишь те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Напомним, в начале августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что из-за угроз национальной безопасности и связи с Россией Украина должна рассмотреть возможность закрытия мессенджера Telegram. Позже он добавил, что Павел Дуров и его непонятные связи с Кремлем не являются основной причиной, почему необходимо запретить мессенджер в Украине.

В начале мая руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей рассказал, что в государственных органах Украины продолжается дискуссия об ограничении работы мессенджера Telegram на территории страны, однако окончательное решение еще не принято.