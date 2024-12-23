У Telegram поширюють шахрайські повідомлення про преміум-підписку: у РНБО попередили про ризики

Преміум-підписка для Telegram у подарунок є шахрайською схемою, підкреслили у ЦПД РНБОУ. Таким чином у користувачів викрадають персональні дані.

Related video

Деякі користувачі месенджера Telegram можуть отримати від незнайомих осіб повідомлення про нібито преміум-підписку до 2026 року у подарунок. Про це інформують у Центрі протидії дезінформації Ради Нацбезпеки і оборони України.

Активувати додаткові ексклюзивні можливості користувачів заохочують через додане посилання. Утім насправді, як наголошують у ЦПД, подібна "акція" є шахрайською схемою для заволодіння персональними даними для злочинних дій.

"Інтерфейс і формат посилання для подарунка преміум-підписки мають інший вигляд та структуру", — підкреслюють у ЦПД.

Там закликають у жодному разі не переходити за посиланням від незнайомих осіб. Відправника повідомлення потрібно заблокувати та встановити, якщо цього ще не зроблено, двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту.

Нагадаємо, у жовтні в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації повідомляли, що через Telegram зафіксовано поширення шкідливих програм нібито від технічної підтримки "Резерв+". Бот імітував технічну підтримку застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Рада національної безпеки і оборони України 19 вересня 2024 року заборонила використання Telegram співробітниками органів державної влади, військових формувань і об'єктів критичної інфраструктури на службових гаджетах.