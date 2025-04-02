Монтують підробку: у Telegram з'явилась нова схема шахраювання з "кружечками"

Злочинці вигадали новий метод шахрайства у Telegram, в якому використовують відео з "кружечків", записані користувачами. У спільноті Кіберполіції попередили, що таким чином люди можуть втратити гроші з рахунків.

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Про деталі шахрайства в Telegram розповіли у Telegram-каналі проєкту BRAMA, створеного Кіберполіцією.

Допис з попередженням про новий метод шахрайства з'явився у спільноті BRAMA вдень 2 квітня. Вказується, що шахраї зламують акаунти користувачів месенджера і зберігають відео-"кружечки", які записав власник. Після цього на основі викрадених кадрів монтують новий запис з проханням про допомогу. Наприклад, друзі або родичі, інші контакти, можуть отримати відео від знайомого з проханням надіслати гроші або перейти за фішинговим посиланням (в якому попросять ввести дані банківської карти).

"Нова скам-схема в Telegram. Шахраї розводять "кружечками" – роблять фейкові відео, де ви начебто просите грошей", — ідеться у дописі.

Активісти BRAMA попередили про небезпеку і пояснили, як реагувати на "дивний кружечок". Правильний спосіб дій — це попросити перетелефонувати або написати в іншому месенджері, ідеться у дописі проєкту, яким опікується Кіберполіція.

Шахрайство в Telegram - "кружечок", через який виманюють гроші Фото: Проєкт BRAMA

BRAMA — це проєкт, над яким спільно працює Кіберполіція України, а також приватний сектор та громадяни. В рамках проєкту створено Telegram-канал, який на сьогодні має 135 тис. підписників. У каналі публікують попередження про нові схеми шахраювання у мережі. Також розповідають про методи боротьби з російськими пропагандистськими ресурсами у TikTok, Telegram, Instagram. Серед іншого, українцям розповідають про вдалі відпрацювання невідомих хакерів по порталах у РФ: наприклад, про злам сайту російської залізниці, на якому з'явилась сторінка "Укрзалізниці".

Зазначимо, Фокус писав про інші схеми шахраювання в Telegram, від яких потерпали українці. Наприклад, в грудні 2024 року РНБО попередило про махінації з преміумакаунтами у даному месенджері. Вказується, що люди отримували повідомлення про можливість отримання такого акаунту, для чого було потрібно перейти за певним посиланням. Після цього люди втрачали доступ до акаунту, а зловмисники використовували це для доступу до персональних даних.

Нагадуємо, у жовтні 2024 року у Держспецзв'язку розповіли, що через Telegram поширювали шкідливі програми, які імітували застосунок "Резерв+". Тим часом компанія Google повідомила, що російські спецслужби знайшли спосіб зламати Signal, щоб отримати доступ до даних бійців ЗСУ.