Российские боты снова атаковали Фокус в Telegram: как ответила редакция (фото)

Сотня аккаунтов засыпала сотнями однотипных сообщений канал издания Фокус в Telegram. Редакция отреагировала на поток сообщений с пропагандой РФ и действовала в соответствии с рекомендациями специалистов по кибербезопасности.

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Утром 13 сентября стая спам-ботов атаковала Telegram-канал Фокуса, засыпая прокремлевскими сообщениями. Под каждой публикацией появились комментарии с призывами к прекращению войны на условиях РФ, о полной капитуляции Украины и о странах Запада, которые якобы манипулируют украинцами. Фокус собрал коллекцию сообщений с враждебными нарративами и рассказал, как отреагировала редакция.

Под сообщениями в канале Telegram"Фокус: новости, аналитика, статьи" 12-13 сентября начали проявлять активность пользователи мессенджера с никами, написанными, преимущественно на русском языке. Среди них, например, были имена "Марк Волков", "Дмитрий Поляков", "Андрей Богданов" и др. Под новостью об угрозах президента РФ Владимира Путина они писали пророссийские тезисы о "потере людей" из-за ударов ракет по РФ, об украинцах как "марионетках Запада" и о деньгах, которыми якобы заливают Украину для продолжения войны. Похожие сообщения появились под новостями на другие темы, свидетельствуют скриншоты, которые успела сделать редакция.

Спам-атака в Telegram — сообщения с призывами к капитуляции Фото: Скриншот Спам-атака в Telegram — сообщения о "братоубийственной войне" Фото: Скриншот

Также была активность под новостью о потерях ВС РФ: авторы жалели россиян и призывали "подписывать мир". Новость об усилении мобилизации привела к заявлениям о "рабах" и о "борьбе до последнего украинца" — тезисов, которые распространяются российской пропагандой.

Спам-атака в Telegram — сообщения о потерях ВС РФ и дружбе с россиянами Фото: Скриншот Спам-атака в Telegram — сообщения с кремлевскими нарративами о мобилизации Фото: Скриншот

Редакция Фокуса отреагировала на сотни сообщений от сотен аккаунтов, которых идентифицировали как ботов. В течение суток администраторы заблокировали сотню аккаунтов. В итоге, чтобы их нейтрализовать, на время отключили комментарии под новостями в канале.

Спам-атака в Telegram — как действовать

Отметим, в августе 2024 года канал Фокуса в Telegram уже страдал от спам-атаки ботов. Одномоментно появился ливень однотипных сообщений, в которых призывали украинцев к капитуляции и к дружбе с РФ. Целью подобных атак может быть попытка показать, будто граждане Украины не желают восстанавливать справедливость и наказать страну, которая украла у них почти пятую часть территории, отметили журналисты.

Диджитал-компания KR. LABORATORIES рассказала, как противодействовать спам-атаке, от которой могут пострадать медиа, государственные учреждения, отдельные лица или частные компании. Работники из сферы кибербезопасности перечислили порядок действий в таком случае:

жаловаться на появление спама в специальный бот Telegram, в который можно перейти по ссылке https://t.me/spambot;

изменить настройки в пункте Groups & channels, чтобы ограничить определенные возможности для пользователей;

ограничить круг пользователей, которые присылают сообщения, и жаловаться администраторам соцсети на ботов (если этого не делать, то будут дополнительные атаки);

владельцам личных аккаунтов отключить сервисы People Nearby (Люди рядом) и Make Myself Visible (Сделать себя видимым), которые помогают хакерам следить за жертвой.

Напоминаем, в июле произошла очередная попытка российских хакеров проникнуть в украинские Telegram-каналы, писал Фокус. Проникновение произошло через бот отложенных сообщений, объяснили киберспециалисты.