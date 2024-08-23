Как избежать спам-атаки в Telegram: краткое руководство для владельцев каналов из Украины

Пророссийские хакеры нередко атакуют украинские Telegram-каналы, однако есть несколько способов решения данной проблемы.

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Украинские каналы часто подпадают под спам-атаки в Telegram со стороны пророссийских хакеров. Однако с этим явлением можно и нужно бороться, — Фокус расскажет, как.

В ходе спам-атак каналы получают множество сообщений одномоментно. Под ударом могут оказаться, как личные аккаунты, так и каналы различных организаций, СМИ, общественных деятелей и пр. Цель атак самая разная. Например, российские хакеры могут атаковать какое-либо украинское медиа, чтобы создать иллюзию недовольства читателей тем контентом, которое публикует канал, или чтобы вызвать недоверие к источнику информации. Если атака совершена на канал лидера мнений, то таким образом на него могут давить психологически, чтобы он закрыл канал.

Сотрудники KR. LABORATORIES, диджитал-лаборатории информационных технологий и цифровых решений, предлагающей комплексные IТ-услуги по защите инфраструктуры и электронных ресурсов, рекомендуют жаловаться на спам-сообщения, фишинг и другие виды атак по данному адресу: https://t.me/spambot.

Также в настройках можно найти раздел Groups & channels, чтобы запретить другим пользователям добавление аккаунта в различные группы и каналы.

Владельцам личных Telegram-каналов не следует активировать опции People Nearby (Люди рядом) и Make Myself Visible (Сделать себя видимым). Дело в том, что мессенджер получает доступ к GPS-координатам пользователя и определяет координаты других юзеров, активных в Telegram и находящихся поблизости. Хранятся ли эти данные на серверах мессенджера, точно не известно, но в KR. LABORATORIES говорят, что с помощью этих нехитрых функций можно производить GEOINT-разведку. Для этого злоумышленники могут использовать программу Fake GPS location, или другую подобную, чтобы задать конкретные координаты на карте и с помощью Telegram отслеживать пользователей и даже группы по заданным координатам. Так хакеры могут следить за предполагаемой жертвой, задействовать фишинг, перехватывать звонки и сообщения.

Киберпреступники могут задействовать утилиты вроде Telegram Spammer. Это платный инструмент для спам-атак на целевую учетную запись или группу в Telegram.

Поэтому, чтобы недопустить спам-атаки в мессенджере, стоит настроить аккаунт, ограничив круга пользователей, которые могут отправлять сообщения. Обязательно сообщить о нарушении, обратившись к администрации Telegram с жалобами на спам. Не реагировать на спам-сообщения лично, так как любая реакция может провоцировать дополнительные атаки. В случаях атак на аккаунты организаций, медиа, предприятий и пр. стоит обратиться за юридической помощью или к службам безопасности.

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