В РФ не работал Telegram, Whatsapp и другие сервисы: "Роскомнадзор" говорит о масштабной атаке

По данным журналистов, пользователи из России также не могли зайти на Википедию: без VPN страница просто не открывалась. Российские власти заявили о масштабной DDOS-атаке.

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В России произошел массовый сбой в работе Telegram, Whatsapp, а также с другими интернет-сервисами и мессенджерами. Об этом сообщило российское издание Astra.

"На работу приложения (Telegram, — ред.) жалуются как в России, так и за рубежом — по меньшей мере, в Казахстане и Узбекистане.", — говорится в сообщении.

Журналисты также обнародовали график жалоб пользователей на сбои в работе мессенджера, на котором видно, что 21 августа после 14:00 количество жалоб резко увеличилось.

График сбоев в Телеграм Фото: Astra

В то же время россияне начали жаловаться на работу Whatsapp.

График сбоев в Whatsapp Фото: Astra

Кроме того, пользователи из России жалуются на проблемы с доступом к "Википедии", мессенджерам Discord и Skype, а также игровой платформе Steam и некоторым другим приложениям и сайтам.

График сбоев в "Википедии" Фото: Astra

Как отметили подписчики российского издания Baza, Телеграм "еще хоть как-то пытается работать", а вот Википедия "просто не открывается без VPN".

Впоследствии в "Роскомнадзоре" сообщили, что сбои в сервисах происходили из-за DDOS-атаки.

"21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи", — говорится в сообщении.

В российском ведомстве уточнили, что по состоянию на 15:00 по московскому времени атака отбита, а сервисы вроде бы работают в обычном режиме.

Напомним, 21 августа в ГУР МО сообщили, что Россия готовит новые информационные операции в Европе, чтобы украинцы не возвращались домой.