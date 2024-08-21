В РФ не працював Telegram, Whatsapp та інші сервіси: "Роскомнадзор" каже про масштабну атаку

За даними журналістів, користувачі з Росії також не могли зайти на "Вікіпедію": без VPN сторінка просто не відкривалась. Російська влада заявила про масштабну DDOS-атаку.

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В Росії відбувся масовий збій у роботі Telegram, Whatsapp, а також були проблеми з іншими інтернет-сервісами та месенджерами. Про це повідомило російське видання Astra.

"На роботу застосунку (Telegram. — Ред.) скаржаться як у Росії, так і за кордоном — щонайменше, в Казахстані та Узбекистані.", — йдеться у повідомленні.

Журналісти також оприлюднили графік скарг користувачів на збої у роботі месенджера, на якому видно, що 21 серпня після 14:00 кількість таких різко збільшилася.

Графік збоїв у Телеграм Фото: Astra

Водночас росіяни почали скаржитися на роботу Whatsapp.

Графік збоїв у Whatsapp Фото: Astra

Крім того, користувачі з Росії скаржаться на проблеми з доступом до "Вікіпедії", месенджерів Discord і Skype, а також ігрової платформи Steam і деяких інших застосунків і сайтів.

Графік збоїв у "Вікіпедії" Фото: Astra

Як зазначили підписники російського видання Baza, Телеграм "ще хоч якось намагається працювати", а ось "Вікіпедія" "просто не відкривається без VPN".

Згодом у "Роскомнадзорі" повідомили, що збої у сервісах ставались через DDOS-атаки.

"21 серпня з 14:00 Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування фіксував збій у роботі низки сервісів на території Росії. Збій пов'язаний із DDOS-атакою на російських операторів зв'язку", — йдеться у повідомленні.

У російському відомстві уточнили, що станом на 15:00 за московським часом атаку відбито, а сервіси начебто працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, 21 серпня в ГУР МО повідомили, що Росія готує нові інформаційні операції в Європі, щоб українці не поверталися додому.