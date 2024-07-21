Взлом украинских телеграм-каналов: как хакеры это сделали и как этого можно избежать в будущем

Взлому подверглись только те телеграм-каналы, которые использовали российский сервис автоматизации публикации постов.

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Российские хакеры взломали сервис автопостинга FleepBot, разработанный в РФ, и выложили в украинских телеграм-каналах сообщение с призывом к капитуляции Украины. В "Госспецсвязи" рассказали, как владельцы пабликов в будущем могут избежать таких ситуаций.

"21 июля были зафиксированы массовые публикации сообщений провокационного характера в ряде известных украинских телеграмм-каналов, которые использовали программное обеспечение FleepBot для размещения новостей. По информации из открытых источников, хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, который разработан и принадлежит компании из РФ, и начали делать посты в телеграмм-каналах от имени владельцев", — пояснили в ведомстве.

В "Госспецсвязи" добавили, что для устранения проблемы в будущем нужно удалить бот FleepBot из администраторов канала.

"Хотели бы очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимость тщательно проверять происхождение программного обеспечения перед его применением", — отметили в ведомстве

Также владельцев каналов призвали в таких случаях обращаться в Правительственную команду реагирования CERT-UA.

В самом же FleepBot признали, что подверглись хакерской атаке и работают над устранением проблемы.

"К сожалению, мы подтверждаем, что наш сервис столкнулся с несанкционированным доступом. Мы понимаем, насколько это тревожно, и серьезно относимся к этой ситуации. Сейчас наша команда работает над тем, чтобы устранить проблему. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. А также обязательно будем обращаться в органы, чтобы виновные понесли наказание. Сейчас публикация постов во всех каналах приостановлена", — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля ряд украинских телеграмм-каналов распространил призывы к капитуляции. В ленте некоторых пабликов появилось сообщение, в котором граждан призывают "проснуться, не воевать за Запад", обвинили Зеленского в смерти украинцев. Также авторы вспомнили фейк о Елене Зеленской и "ее авто Bugatti".