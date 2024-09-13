Російські боти знову атакували Фокус в Telegram: як відповіла редакція (фото)

Сотня акаунтів засипала сотнями однотипних повідомлень канал видання Фокус в Telegram. Редакція відреагувала на потік дописів з пропагандою РФ і діяла відповідно до рекомендацій фахівців з кібербезпеки.

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Зранку 13 вересня зграя спам-ботів атакувала Telegram-канал Фокусу, засипаючи прокремлівськими повідомленнями. Під кожною публікацією з'явились коментарі із закликами до припинення війни на умовах РФ, про повну капітуляцію України і про країни Заходу, які начебто маніпулюють українцями. Фокус зібрав колекцію дописів з ворожими наративами і розповів, як відреагувала редакція.

Під дописами в каналі Telegram "Фокус: новини, аналітика, статті" 12–13 вересня почали проявляти активність користувачі месенджера з ніками, написаними переважно російською мовою. Серед них, наприклад, були імена "Марк Волков", "Дмитрий Поляков", "Андрей Богданов" та ін. Під новиною про погрози президента РФ Володимира Путіна вони писали проросійські тези про "втрату людей" через удари ракет по РФ, про українців як "маріонеток Заходу" і про гроші, якими начебто заливають Україну для продовження війни. Схожі повідомлення з'явились під новинами на інші теми, свідчать скриншоти, які встигла зробити редакція.

Спам-атака у Telegram — дописи із закликами до капітуляції Фото: Скриншот Спам-атака у Telegram — дописи про "братовбивчу війну" Фото: Скриншот

Також була активність під новиною про втрати ЗС РФ: автори шкодували росіян і закликали "підписувати мир". Новина про посилення мобілізації призвела до заяв про "рабів" і про "боротьбу до останнього українця" — тез, які поширюються російською пропагандою.

Спам-атака у Telegram - дописи про втрати ЗС РФ і дружбу з росіянами Фото: Скриншот Спам-атака у Telegram - дописи з кремлівськими наративами про мобілізацію Фото: Скриншот

Редакція Фокусу відреагувала на сотні повідомлень від сотень акаунтів, яких ідентифікували як ботів. Протягом доби адміністратори заблокували сотню акаунтів. В підсумку, щоб їх нейтралізувати, на певний час відключили коментарі під новинами у каналі.

Спам-атака у Telegram — як діяти

Зазначимо, у серпні 2024 року канал Фокусу в Telegram вже потерпав від спам-атаки ботів. Одномоментно з'явилась злива однотипних повідомлень, у яких закликали українців до капітуляції і до дружби з РФ. Метою подібних атак може бути спроба показати, начебто громадяни України не бажають відновлювати справедливість і покарати країну, яка вкрала у них майже п'яту частину території, зауважили журналісти.

Діджитал-компанія KR. LABORATORIES розповіла, як протидіяти спам-атаці, від якої можуть постраждати медіа, державні установи, окремі особи чи приватні компанії. Працівники зі сфери кібербезпеки перелічили порядок дій у такому випадку:

скаржитись на появу спаму у спеціальний бот Telegram, у який можна перейти за посиланням https://t.me/spambot;

змінити налаштування в пункті Groups & channels, щоб обмежити певні можливості для користувачів;

обмежити коло користувачів, які надсилають повідомлення, і скаржитись адміністраторам соцмережі на ботів (якщо цього не робити, то будуть додаткові атаки);

власникам особистих акаунтів відключити сервіси People Nearby (Люди поруч) і Make Myself Visible (Зробити себе видимим), які допомагають хакерам стежити за жертвою.

Нагадуємо, у липні сталась чергова спроба російських хакерів проникнути в українські Telegram-канали, писав Фокус. Проникнення відбулось через бот відкладених повідомлень, пояснили кіберфахівці.